شكرا لقرائتكم العمل توقف خدمات منشأة تموين غذائي بسبب عاملة آسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعاملة من إحدى الجنسيات الآسيوية، تعمل في البيع لدى محل مخصص للتموين الغذائي.

وأكدت العمل أنها وقفت ميدانيًّا على الموقع، حيث تم ضبط المخالفات مع إيقاف خدمات المنشأة، لحين ضمان تصحيح المخالفات المرصودة بالكامل.

اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًّا بقطاع التجزئة. وتضمن الدليل شرحًا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين، بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة على إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعًا.

ويمكن الاطلاع على الدليل بالضغط عبر الرابط هنا

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدر قرارًا وزاريًّا بتوطين منافذ البيع لـ12 نشاطًا في قطاع التجزئة، وذلك سعيًا من الوزارة لتمكين الشباب والشابات من فرص العمل.

ويأتي القرار الوزاري ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليها الوزارة، بالتعاون والشراكة والتكامل مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتم أخذ مرئيات القطاع الخاص عبر عدة ورش عمل أقيمت ذلك لتوفير بيئة العمل المناسبة والمحفزة للموارد البشرية الوطنية، وتوسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص، وانسجامًا مع إستراتيجية التوطين التي تعمل الوزارة فيها على تنمية رأس المال البشري وتعزيز مساهمته في المنظومة الاقتصادية.



مختارات بقرار من وزير التعليم.. هدى بنت عمر الوهيبي مديرة لجامعة الأميرة نورة



كالامار: تركيا لم تعطني كامل المعلومات بشأن خاشقجي وأشعر بخيبة أمل مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.