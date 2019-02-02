شكرا لقرائتكم ضربوا وهربوا.. تفاصيل اعتداء 6 مراجعين على حارس أمن في مستشفى بيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جازان

عقبت صحة جازان على ما تداوله البعض بشأن اعتداء عدد من المراجعين على أحد منسوبي الأمن والسلامة بمستشفى بيش العام.

وقالت صحة جازان: إنه تم استقبال مريض وعند تقديم الخدمة الطبية له بقسم الطوارئ والحوادث، تجمع عدد من المرافقين للمريض داخل غرفة الطوارئ والحوادث، وعند طلب حارس الأمن من المرافقين الخروج من غرفة الطوارئ والحوادث منعًا للازدحام، اعتدى 6 أشخاص على حارس الأمن بالضرب والتصوير والهروب من المستشفى ومن ثم نشر مقطع الاعتداء في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت صحة جازان إلى أنه تم تحرير محضر واقعة والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالة الاعتداء وكذلك التصوير داخل منشأة حكومية.

وشددت صحة جازان للمرضى والمراجعين على أن هناك طرقًا نظامية لاتباعها في حالة وجود شكوى أو ملاحظة على إحدى المنشآت الصحية أو منسوبيها عن طريق الرقم الموحد للبلاغات والملاحظات والاستشارات بالوزارة 937، حيث يتم التعامل مع الشكاوى والملاحظات باهتمام.

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