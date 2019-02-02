شكرا لقرائتكم أعمال الكهرباء تُغلق طريق الملك سعود في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه سيتم إغلاق طريق الملك سعود وتحويله إلى شارع أبو العتاهية بدلًا من شارع خالد بن الوليد.

ونقلت إمارة مكة المكرمة عن أمانة الطائف أن هذا يأتي بسبب أعمال شركة الكهرباء في الشارع.

في سياق آخر، أزالت أمانة الطائف إحداثات مخالفة أقامها معتدون على أراضي مشروع الطائف الجديد.

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