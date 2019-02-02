شكرا لقرائتكم العوامية من مصدر قلق إلى أفق إشعاع وألق.. ندوة في أدبي الأحساء ‬ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الأحساء

ينظم نادي الأحساء الأدبي عند الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، ندوة “العوامية من مصدر قلق إلى أفق إشعاع وألق”، حيث يستضيف فيها إبراهيم بن محمد آل إبراهيم، عضو مجلس بلدي القطيف، والمهندس عصام بن عبداللطيف الملا، وكيل أمانة المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع، والدكتور فهد بن عبدالرحمن الخريف، أستاذ علم الاجتماع المشارك في كلية الآداب- جامعة الملك فيصل، فيما يديرها الإعلامي صالح العجرفي، مدير أستوديو الإذاعة بالدمام.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير الشرقية، قد افتتح يوم الأربعاء الماضي مشروع تطوير وسط العوامية بمحافظة القطيف ليعلن أن الحلم تحول إلى واقع لتحويل هذه المنطقة العشوائية المؤذية إلى منطقة حضارية تراثية تمتلك جميع المقومات.

ووجه النادي الدعوة عبر قنواته الرسمية للجميع لحضور هذه الندوة، والدعوة عامة.

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