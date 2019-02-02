شكرا لقرائتكم مسح عالمي للتبغ في الطائف لمكافحة خطورته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - أحمد عنبر - الطائف

تنطلق أمانة اللجنة الوطنية في الطائف، يوم غد الأحد، لبدء المسح العالمي للتبغ بين البالغين (GATS)، تتضمن المعطيات المعلومات الديموغرافية، وانتشار تدخين التبغ، واستهلاك التبغ (المدخن وغير المدخن)، والتوجهات عن استهلاك التبغ، والتعرض السلبي لدخانه، والرغبة في التوقف عن استهلاكه.

ويستمر المسح لمدة شهرين، فيما سبقه إقامة ورش عمل لتدريب الكوادر المنفذة، حيث تأمل ‎صحة الطائف بتعاون المستهدفين عشوائيًّا بالمسح لتحقيق الأهداف المأمولة وفق ضوابط ‎منظمة الصحة العالمية التي تهدف لمساعدة الدول لمعرفة حجم خطورة التبغ ووضع سياسات لمكافحته والحد منه.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.