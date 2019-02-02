الان تتابع النائب العام يوجه بالتحقيق في قيام طالب بحمل السلاح في المدرسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه النائب العام بالتحقيق في ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام طالب بحيازة ما يشتبه أن يكون سلاح ناري داخل إحدى المدارس.

ووجه النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية. ومباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام. والتحقق من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، و استكمال الإجراءات النظامية بحقه.