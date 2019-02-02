الان تتابع تنبيهات من الدفاع المدني لأهالي الرياض والمنطقة الشرقية: أمطار ورياح مثيرة للأتربة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر جهاز الدفاع المدني بيانا حذّر فيه من تقلبات جوية في الرياض، وفقا تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وقال في تغريدة على “تويتر”: “تتعرض منطقة الرياض لتقلبات جوية وسحب رعدية ممطرة خاصة المحافظات الجنوبية فإن الدفاع المدني يؤكد على أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر وإتباع التعليمات في مثل هذة الحالات – متمنين السلامة للجميع”. كما نشر تنبيها متقدما من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على #المنطقة_الشرقية وتشمل ”الدمام،الخبر،بقيق،الظهران، القطيف،والأجزاء المجاورة حتى التاسعة مساءً”.

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيهات من الدفاع المدني لأهالي الرياض والمنطقة الشرقية: أمطار ورياح مثيرة للأتربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.