السعودية اليوم / انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية لهدنة الأمم المتحدة في الحديدة ارتفعت إلى 915 انتهاكًا



عدن 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

سجلت فرق الرصد التابعة للجيش اليمني 32 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في يوم واحد بمحافظة بالحديدة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، لتقترب انتهاكاتها للهدنة من حاجز الألف.

وقال مصدر عسكري يمني, إن انتهاكات الحوثيين لهدنة الأمم المتحدة في الحديدة السارية منذ الـ 18 من شهر ديسمبر الماضي ارتفعت إلى 915 انتهاكًا.

وذكر المصدر، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أن الميليشيا المدعومة من إيران، ارتكبت في آخر يوم من شهر يناير الماضي 32 انتهاكًا وتسببت في مقتل مدني ليرتفع بذلك إجمالي القتلى في صفوف المدنيين إلى 57 والجرحى إلى 412 شخصًا منذ بدء الهدنة.

وبحسب الوكالة، فإن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في قصف المدنيين واستهداف المنشآت العامة والخاصة, بالإضافة إلى زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسة.

// انتهى //

19:34ت م

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عدن 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسسجلت فرق الرصد التابعة للجيش اليمني 32 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في يوم واحد بمحافظة بالحديدة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، لتقترب انتهاكاتها للهدنة من حاجز الألف.وقال مصدر عسكري يمني, إن انتهاكات الحوثيين لهدنة الأمم المتحدة في الحديدة السارية منذ الـ 18 من شهر ديسمبر الماضي ارتفعت إلى 915 انتهاكًا.وذكر المصدر، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أن الميليشيا المدعومة من إيران، ارتكبت في آخر يوم من شهر يناير الماضي 32 انتهاكًا وتسببت في مقتل مدني ليرتفع بذلك إجمالي القتلى في صفوف المدنيين إلى 57 والجرحى إلى 412 شخصًا منذ بدء الهدنة.وبحسب الوكالة، فإن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في قصف المدنيين واستهداف المنشآت العامة والخاصة, بالإضافة إلى زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسة.// انتهى //19:34ت م0088

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