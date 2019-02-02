شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم السبت 2 فبراير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- في إطار حرص بوابة السعودية نيوز على خدمة قرائها بالمملكة، نقدم أسعار صرف الريال السعودى في البنوك العاملة في السعودية، خلال تعاملات اليوم السبت 2 فبراير 2019، بتحديث مستمر بما يوفر لقارئ المعلومات الهامة عن اسعار الريال مقابل كافة العملات الهامة العاملة في السوق المصرفة وذلك إيمانا بأهمية سعر صرف العملة السعودية بالنسبة للكثير من المواطنين حول العالم من مختلف الجنسيات، ونرصد لكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بحسب آخر التحديثات الصادرة عن بنوك المملكة العربية السعودية وجاءت على النحو التالي: سعر الريال السعودى في البنوك السعودية اليوم 1 جنيه مصري = 0.2104 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.7533 جنيه مصري 1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي 1 ريال سعودي = 4.8177 جنيه سوداني 1 ريال سعودي = 31.4307 دينار جزائري 1 ريال سعودي = 0.1008 دينار بحريني 1 ريال سعودي = 318.1836 دينار عراقي 1 ريال سعودي = 0.1892 دينار اردني 1 ريال سعودي = 0.0807 دينار كويتي 1 ريال سعودي = 403.4317 ليرة لبنانية 1 ريال سعودي = 0.9752 شيكل اسرائيلي 1 ريال سعودي = 0.3661 دينار ليبي 1 ريال سعودي = 2.5236 درهم مغربي 1 ريال سعودي = 95.1047 أوقية موريتانية 1 ريال سعودي = 137.3099 ليرة سورية

سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم السبت 2 فبراير 2019



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