شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة دخول شابين بأسلحة رشاشة إلى مدرسة في السعودية؟ والان مع التفاصيل
ولم يتضح من خلال الفيديو القصير، الذي لم تتعدَ مدته 13 ثانية فقط، اسم المدرسة أو السبب الذي دعا الشابين إلى دخولها بالأسلحة، في حين ظهر الشابان وهما يحملان الأسلحة وقد ركضا على درجات داخلية للمدرسة.
حيال ذلك، نفى المتحدث الرسمي لـ”تعليم بيشة”، ناجي بن عايش السبيعي، أن يكون المقطع المتداول للشابين قد وقع داخل إحدى مدارس محافظة بيشة.
وقال السبيعي في تصريحات صحفية محلية: “غير صحيح اقتحام شخصين بسلاح من نوع رشاش لإحدى مدارس تعليم بيشة، الذي أظهره أحد المقاطع المتداولة”.
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