شكرا لقرائتكم مشاهد من تكريم “المواطن” وأبناء الشهداء والمتفوقين في طوال جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية بالطوال، مساء أمس الجمعة، حفل تكريم أبناء الشهداء والمتفوقين بالمحافظة برنامج بعنوان “طفل الطوال”، وذلك في مدرسة “الحضرور” الابتدائية، وذلك برعاية كريمة من محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري، وعلى شرف مدير إدارة التعليم بجازان الدكتور عسيري الأحوس، وبحضور عدد من القيادات التربوية والتعليمية والمسؤولين والمشايخ.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلا ذلك آيات من القرآن الكريم، فكلمة لرئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالطوال ألقاها رئيس اللجنة محمد علوي حمدي رحب فيها بالحضور، موضحًا أن من مهام وواجبات لجنة التنمية حرصها الشديد على أبناء الشهداء وطلاب المدارس من حيث تنفيذ بعض البرامج لهم، وبين دور حكومتنا الرشيدة في الاهتمام بأبناء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم وهم يدافعون عن الدين الإسلامي وعن تراب هذا الوطن الغالي.

ثم ألقى الدكتور عبدالرحمن ناشب الوكيل المساعد لشؤون الأمنية بجازان سابقًا كلمة أشاد خلالها بدور قيادتنا الرشيدة ودعمها المستمر، وأيضًا بالدور الكبير الذي تقدمة لجنة التنمية الاجتماعية بالحد الجنوبي بالطوال والجهود الكبيرة الذي تقوم به إدارة التعاليم بجازان للمنطقة ومحافظاتها.

وبعد ذلك قدمت فقرات الألعاب الترفيهية وبعض المسابقات لأبناء الشهداء والمتفوقين بالمحافظة، وتم توزيع الجوائز على الفائزين من قبل محافظ الطوال ومدير تعليم جازان ورئيس مركز الموسم ومدير مكتب تعليم صامطة.

وفي نهاية الحفل تم تكريم رؤساء مراكز النشاط الاجتماعي بالمحافظة وأبناء الشهداء والمتفوقين دراسيًّا وأعضاء برنامج “طفل الطوال” والإعلاميين، كما تم تكريم “متابعات الخليج 365“؛ لجهودها الفعالة في هذا البرنامج ومشاركتها المستمرة في الحد الجنوبي بجازان، وبعدها اتجه الجميع إلى مأدبة العشاء التي أعدت بهذه المناسبة لضيوف الحفل.



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