الاعتراض على حساب المواطن 1440 | رقم برنامج حساب المواطن .. الاعتراض على قيمة الاستحقاق للدعم وكذلك...

الاعتراض على حساب المواطن 1440 فقد أعلن برنامج حساب المواطن، أنه سيُتاح للمسجلين الاعتراض على حساب المواطن، فيمكن تقديم شكوى على قيمة مبلغ استحقاق الدعم المقدَّم للمستفيدين من برنامج حساب المواطن، وذلك في حال كان لديهم اعتراضٌ على المبالغ المودعة وهي قيمة الاستحقاق ضمن الدفعة التاسعة، ويقدم الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط www.ca.gov.sa. ، فقد أعلن البرنامج أنه ستتم إتاحة أيقونة الاعتراض على حساب المواطن وذلك في الموقع الإلكتروني، ويكون الاعتراض والشكوى على مبلغ الاستحقاق، ويتم ذلك بعد خمسة أيام من كل دورة إيداع، وأشار البرنامج أيضاً إلى أنه سيتم التعامل مع الشكاوى المقدمة من المستفيد خلال فترة السماح، والتي تمتد إلى ثلاثة شهور بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.

برنامج حساب المواطن أعلن عن تفاصيل الدفعة 14 من الدعم فقد تم إيداع الدفعة الرابعة عشر صباح يوم الخميس 10 يناير 2019، وصرح برنامج حساب المواطن أن دفعة يناير قد بلغ قيمتها 2.4 مليار ريال، أما عن التعويضات فقد بلغت قيمتها 13.4 مليون ريال كتعويضات للمستفيدين عن دفعات سابقة، كما أعلن برنامج حساب المواطن أيضا أن عدد المستفيدين من دفعة دعم يناير قد بلغ 12.3 مليون مواطن لافتًا إلى أن 84% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم ، كما أضاف برنامج حساب المواطن أن متوسط قيمة الدعم النقدي لكل أسرة قد بلغ ألف ريال.

الاعتراض على حساب المواطن 1440

وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن البيانات الدقيقة ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل “إجمالي الدخل متضمنًا جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، منوهًا بأن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط (هنا)، هذا وتتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

لستحقاق الدعم النقدي من برنامج حساب المواطن

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

الاعتراض على حساب المواطن 1440

كما أشار برنامج حساب المواطن أيضاً أنه سيتم إرسال رسائل نصّية لهواتف المستفيدين والمستحقين للدعم والذين لم يتمكن البرنامج من إيداع قيمة الدعم المستحق في حساباتهم، وذلك بسبب مشكلات في رقم الآستيبان للحساب البنكي الخاص بهم، حيث سيُطلب منهم إضافة رقم آيبان بديل، أو مراجعة البنك لحل هذه المشكلة.

الاعتراض على حساب المواطن

كما أكد برنامج حساب المواطن على المسجلين، إلى الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوافرة من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج ؛ وذلك للاستفادة منها في التعرف على قيمة الاستحقاق التقديرية، حيث تتأثر قيمة الاستحقاق للأسر وكذلك الأفراد المستقلين بأسباب عديدة، منها إجمالي دخل الأسرة وكذلك عدد أفرادها وأعمار التابعين للمستفيد إذا كانت أكبر أو أقل من 18 سنة.

وأكد البرنامج دعوته للمسجلين والمستفيدين من الدعم إلى زيارة حساباتهم عبر البوابة الإلكترونية على الرابط www.ca.gov.sa؛ وذلك لمعرفة نتيجة استحقاقهم، كما يمكن للمستفيدين من البرنامج التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (19912)، أو من خلال حساب البرنامج في “تويتر” وذلك في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.

الاعتراض على حساب المواطن 1440

شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

رقم حساب المواطن

الاعتراض على حساب المواطن

بعد مرور خمسة أيام من تاريخ صرف الاستحقاق النقدي من خلال حساب المواطن، ولابد من التأكد من عدة أمور قبل الإقدام علي تقديم اعتراض وهي:

التأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة بالحساب الشخصي علي بوابة حساب المواطن، مع المبلغ الذي تم إيداعه في حسابك البنكي.

الدخول عبر بوابة حساب المواطن وذلك للتحقق من مقدار الاستحقاق ويتم ذلك عن طريق استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، وذلك قبل تقديم طلب الاعتراض على حساب المواطن

التأكد من تطابق نتيجة الحاسبة التقديرية للاستحقاق مع مع المبلغ المودع في الحساب البنكي.

التأكد من توافر الأهلية لجيع التابعين للمستفيد الأساسي وذلك في حال وجود تابعين.

بعد التأكد مما سبق، وفي الرغبةفي تقديم الاعتراض على حساب المواطن ، وذلك علي قيمة الاستحقاق النقدي، فسوف يقوم برنامج حساب المواطن الإلكتروني بإتاحة الأيقونة الخاصة الاعتراض على حساب المواطن وذلك بعد خمسة أيام من تاريخ إيداع مبلغ الاستحقاق بحساب المسيفيد، وعند تفعيل أيقونة الاعتراض على حساب المواطن ، يجب القيام بالضغط عليها واتباع الخطوات لإكمال تقديم اعتراض حساب المواطن الإلكتروني.

الاعتراض على حساب المواطن 1440

كما يجب تقديم المرفقات والمستندات المطلوبة، وذلك عند تقديم الاعتراض، وسوف يتم التعامل من جانب البرنامج مع الاعتراض، ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد أمهل المستفيدين المعترضين على قية الاستحقاق فترة سماح لتقديم الاعتراض والشكوي، وذلك لكل دفعة استحقاق، ومدة السماح هذه ثلاثة أشهر ، ومن المقرر تعويض المستفيد في حال تم قبول طلب الاعتراض الخاص به عن الدورة المعترض عنها.

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وبرنامج حساب المواطن هو نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين. بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة عبر حوالات مصرفية. تشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

وروعيت في سياسات “حساب المواطن” المبادئ التوجيهية للبرنامج، بهدف توفير الحماية اللازمة للأسر والأفراد المستحقين، من التأثير المحتمل للإصلاحات الاقتصادية، وأن يكون الدعم نقدًا بناءً على إجمالي دخل وحجم الأسرة وأعمار التابعين، كما أنه سيتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاثة أشهر لتعكس الآثار الناتجة عن إصلاحات أسعار منتجات الطاقة والكهرباء.

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