تسجيل حساب المواطن 1440 | رقم حساب المواطن .. خطواط وطريقة الاعتراض على الأهلية وقيمة الاستحقاق...

تسجيل حساب المواطن 1440 للتعرف على قيمة الدعم النقدي للمواطن محدود الدخل، والذي تقوم المملكة بدعمه من خلال نظام مالي متتابع للدعم النقدي على دفعات، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم في شهر ديسمبر 2017 صرف الدفعة الأولى من الدعم وفي 10 يناير تم صرف الدفعة الثانية، حتى وصلنا اليوم لهذه الدفعة، وتم إتاحة الوقت للمواطن لتسجيل الاعتراضات من خلال الموقع، ويتيح الموقع جميع الخطوات والإجراءات من تسجيل البيانات واستلام الدفعات النقدية إلى تقديم الاعتراض والتعرف على النتائج.

تسجيل حساب المواطن 1440

يقوم الموقع الإلكتروني الشهير والوحيد لتقديم الدعم للمواطن محدود الدخل تقديم العديد من الخدمات، من خلال الدخول إلى بوابة البرنامج على الإنترنت هنا ثم الدخول إلى ملخص الدفعات المالية، والتي صرح السيد العصيمي، المشرف العام على البرنامج، وصول الدفعات للبنوك في أقرب وقت ليتم صرفها للمواطن الذي انطبقت عليه الشروط، وبين البرنامج أن على المتقدم، قبل أن يقوم بتقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق، التأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في الحساب على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في الحساب البنكي.

برنامج حساب المواطن أعلن عن تفاصيل الدفعة 14 من الدعم فقد تم إيداع الدفعة الرابعة عشر صباح يوم الخميس 10 يناير 2019، وصرح برنامج حساب المواطن أن دفعة يناير قد بلغ قيمتها 2.4 مليار ريال، أما عن التعويضات فقد بلغت قيمتها 13.4 مليون ريال كتعويضات للمستفيدين عن دفعات سابقة، كما أعلن برنامج حساب المواطن أيضا أن عدد المستفيدين من دفعة دعم يناير قد بلغ 12.3 مليون مواطن لافتًا إلى أن 84% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم ، كما أضاف برنامج حساب المواطن أن متوسط قيمة الدعم النقدي لكل أسرة قد بلغ ألف ريال. وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن البيانات الدقيقة ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل “إجمالي الدخل متضمنًا جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، منوهًا بأن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط (هنا)، هذا وتتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

تسجيل حساب المواطن 1440 والمستفيدين من دعم حساب المواطن

مستحقي الدعم من الدفعات السابقة، والذين لم تتغير حالتهم. مستحقي الدعم الذين اكتملت طلبات تسجيلهم آخر موعد لتسجيل المواطن لاستحقاق الدفعة السادسة يوم 11 ابريل

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

رقم حساب المواطن

تسجيل حساب المواطن 1440

حساب المواطن وإجراءات الاعتراض وأهم 5 أسئلة وجهها السعوديون لبرنامج حساب المواطن كيف يتم إرفاق المستندات في حساب المواطن؟ للإجابة: إرفاق المستندات يكون عبر ملف PDF أو صورة لا تتجاوز 2 ميجا بايت. هل استيفاء شروط الأهلية تعني استحقاق الدعم؟ الإجابة: لا استيفاء شروط الأهلية لا تعني استحقاق الدعم، وسيتم الإبلاغ بنتيجة الاستحقاق مع موعد الدفعة القادمة يوم غد 11 فبراير. هل يمكن إضافة الزوجة كفرد مستقل؟ الإجابة: الزوجة تضاف كتابعة لرب الأسرة ولا يمكنها التسجيل كفرد مستقل. هل يضاف بدل غلاء المعيشة إلى إجمالي الدخل الشهري؟ الإجابة: لا يتطلب حاليًّا إضافة بدل غلاء المعيشة إلى إجمالي الدخل الشهري، في حال تطلّب ذلك مستقبلًا سيتم إشعار المستفيدين بتحديث بيانات الدخل لديهم. البيت المرهون لصندوق العقاري يعتبر ملكًا أو إيجارًا؟ الإجابة: يعتبر العقار المرهون “ملكًا” ولا يجب الإفصاح عنه في بيانات العقارات حتى ينتهي الرهن.

رقم حساب المواطن

وتجدر الإشارة إلى توضيح الفرق بين الأهلية في برنامج حساب المواطن والاستحقاق للدعم، فكما أعلن برنامج حساب المواطن أن الأهلية هي الشروط والمعايير الواجب توافرها للمستفيد المتقدم للبرنامج كي يحصل على الدعم عن طريق برنامج حساب المواطن وأهم الشروط والمعايير الواجب توافرها للحصول على الدعم.

قد خصص البرنامج أيقونة للشكوى في الموقع الإلكتروني على مبلغ الاستحقاق تستقبل البلاغات بعد خمسة أيام من كل دورة إيداع، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.

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