شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الملك سلمان» يدشن حملة لجراحة القلب والقسطرة لأطفال اليمن في المكلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المكلا)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن في مدينة المكلا، التي تستمر خلال الفترة من 2 - 9 فبراير الجاري، كما أجرى الفريق التطوعي للمركز اليوم (السبت) عمليتين جراحيتين وخمس عمليات قسطرة للقلب.

وأكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن مركز الملك سلمان للإغاثة كان وما يزال جسر إمداد لتلبية الكثير من الاحتياجات الصحية والتنموية والخدمية والاقتصادية للشعب اليمني بشكل عام وحضرموت خصوصاً، مؤكداً أن قيادة المملكة قريبة من معاناة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة والمرحلة الاستثنائية.

من جهته، أوضح ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة نايف العسيري أن هذه الحملة المباركة ستخفف معاناة المرضى الأطفال عبر تنفيذ عمليات جراحية وعمليات قسطرة لهم من قبل أطباء اختصاصيين ذوي خبرة، مبينا أن المملكة ستكون دائما مساندة وداعمة للقطاع الصحي في اليمن ولن تكون هذه الحملة الأخيرة وإنما سيتم التنسيق لحملات أخرى عبر المركز، مشيرًا إلى أن الحملة ستستهدف 120 مريضاً من الأطفال من مختلف محافظات اليمن، آملا أن تكلل هذه الجهود بالنجاح.