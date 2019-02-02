شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: حضارة جديدة يبنيها الملك سلمان وولي العهد في العلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

عبَّر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي، عن سعادته بزياة محافظة العلا، مؤكداً أن حضارات كثيرة تعاقبت على هذه المنطقة، بينما تشهد الآن حضارة جديدة يبنيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وكان الشيخ محمد بن راشد قد زار محافظة العلا اليوم (السبت)، يرافقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد.

وقال عبر «تويتر»: «في عاصمة الجبال.. وعاصمة التاريخ والآثار.. في العلا.. حضارات تعاقبت هنا.. وحضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان وولي عهده على أرض المملكة الحبيبة».

من جانبه، عبَّر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن سعادته وترحيبه بزيارة الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد، لمدينة العلا.

وقال وزير الثقافة عبر «تويتر» اليوم (السبت): «تشرّفنا في محافظة العلا بزيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد، والوفد المرافق».

وأضاف: «مرحباً بسموه وبصحبه الكرام».

وفي سياق متصل، شهد الشيخ محمد بن راشد تتويج الفائزين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل في العلا، برعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان.

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