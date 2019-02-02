دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مصادر «عاجل» تكشف تفاصيل التفاوض مع عادل إمام لتقديم عروض مسرحية بالسعودية

علمت «عاجل» أن مفاوضات تجري حاليًّا مع النجم عادل إمام؛ لتقديم مجموعة من العروض المسرحية في السعودية .

وقالت مصادر مقربة من النجم المصري إن التفاوض وصل مرحلة متقدمة، مع إبداء عادل إمام سعادته بتقديم عروض مسرحية للجمهور السعودي، الذي ارتبط بأعماله منذ سبعينيات القرن الماضي.

ووفق مصادر «عاجل»، فقد تم الاتفاق بين عادل إمام على تقديم عرض مسرحي على مدار ثلاثة أيام بإخراج نجله رامي إمام، لكن «الزعيم» فضل تأجيل الخطوة لحين العثور على النص المناسب والذي يليق بتاريخه، وبما يستحقه الجمهور السعودي.

فضلًا عن ذلك، أشارت المصادر إلى أن النجم المصري يريد أن ينتهى أولًا من تصوير مسلسله الجديد «فلانتينو»، خاصة وأن المسرح بحاجة لبروفات وتفرغ.

وقبل فترة، بدأ عادل إمام تصوير « فلانتينو» وهو أيضًا من إخراج رامي إمام ويشاركه البطولة دلال عبد العزيز ووفاء صادق، وقالت مصادر «عاجل» إنه انتهى مؤخرًا من تصوير الحلقة الخامسة من هذا العمل.

وفي شهر مارس الماضي، حظيت محافظة جدة بأول حفل موسيقي احتضنته مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المسرح المفتوح داخل حديقة جمان بارك، وسجل الموسيقار عمر خيرت اسمه من ذهب عندما تألق في أولى السهرات الموسيقية الحالمة، وتلاعب بأنامله بأكثر من عشر مقطوعات وترية في الحفل، الذي حضرته العائلات.

وحلَّ العازف المجري جورجي بوقاتي ضيفًا في العاصمة؛ حيث احتضنت قاعة منتجع الفيصلية في منتصف أبريل الحفل الموسيقي، بتنظيم من «أوتار»، وبإشراف من جمعية الثقافة والفنون.

وخطف الموسيقار اللبناني ميشال فاضل في نوفمبر الماضي، الأضواء في أجمل السهرات الموسيقية والأكثر بروزًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة على مدى يومين متتاليين، وسط حضور كبير ورفيع المستوى من رجال الأعمال وكبار الشخصيات والبعثات الدبلوماسية.

وألهب الموسيقار العالمي «ياني» شتاء حفلات السعودية في ثلاث مدن مختلفة، وهي: الرياض، جدة، الدمام، بدءًا من الثالث وحتى السابع من ديسمبر، عزف من خلالها أجمل المقطوعات الكلاسيكية والرومانسية الأشهر في مسيرته الفنية الحافلة، وسط حضور العائلات.

وأحيت النجمة بلقيس أول حفل نسائي في السعودية في الثلاثين من نوفمبر، وشهد المسرح تفاعلًا لافتًا بين الجمهور النسائي والمطربة بلقيس، التي قدَّمت مجموعة من الأغاني المتنوعة، التي بدأتها بالنشيد الوطني السعودي، ثم الإماراتي؛ لتتوالى بعد ذلك الأغاني التي لاقت تفاعلًا من الحضور، الذين قاموا بترديدها، وسط أجواء احتفالية منظمة ضمت جمهورًا ضخمًا من طبقات المجتمع كافة.