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كشف تعليم الأفلاج، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شاب يحمل سلاحاً نارياً في إحدى المدارس الحكومية.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الأفلاج، مسلم الهواملة، أنه تم تحديد المدرسة ومعرفة الطالب، ووجّه مدير التعليم بتشكيل لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكان عدد من رواد مواقع التواصل، قد تداولوا مقطع فيديو ظهر فيه شاب يحمل سلاحاً نارياً داخل مدرسة.
يُذكر أن الحادثة وقعت الخميس الماضي، بإحدى المدارس الثانوية بليلى "الأفلاج"، خلال تنظيمها برنامج اليوم المفتوح.
"تعليم الأفلاج" يكشف تفاصيل مقطع فيديو لشاب يحمل سلاحاً نارياً بمدرسةسعود الدعجاني الخليج 365 2019-02-02
كشف تعليم الأفلاج، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شاب يحمل سلاحاً نارياً في إحدى المدارس الحكومية.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الأفلاج، مسلم الهواملة، أنه تم تحديد المدرسة ومعرفة الطالب، ووجّه مدير التعليم بتشكيل لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكان عدد من رواد مواقع التواصل، قد تداولوا مقطع فيديو ظهر فيه شاب يحمل سلاحاً نارياً داخل مدرسة.
يُذكر أن الحادثة وقعت الخميس الماضي، بإحدى المدارس الثانوية بليلى "الأفلاج"، خلال تنظيمها برنامج اليوم المفتوح.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
06:44 PM
"الهواملة": تشكيل لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة
كشف تعليم الأفلاج، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شاب يحمل سلاحاً نارياً في إحدى المدارس الحكومية.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الأفلاج، مسلم الهواملة، أنه تم تحديد المدرسة ومعرفة الطالب، ووجّه مدير التعليم بتشكيل لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكان عدد من رواد مواقع التواصل، قد تداولوا مقطع فيديو ظهر فيه شاب يحمل سلاحاً نارياً داخل مدرسة.
يُذكر أن الحادثة وقعت الخميس الماضي، بإحدى المدارس الثانوية بليلى "الأفلاج"، خلال تنظيمها برنامج اليوم المفتوح.
، "تعليم الأفلاج" يكشف تفاصيل مقطع فيديو لشاب يحمل سلاحاً نارياً بمدرسة ،
المصدر : الخليج 365
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