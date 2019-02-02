، "زائر فضائي" يُحدث تفجيرًا مدويًا في كوبا ،

محمد بن مسعود - الدمام - فاجأ السكان وترك آثارًا على الأرض

سقط نيزك في كوبا أمس، مسببًا انفجارًا سمع دويه في عدد من البلدات في إقليم بينار ديل ريو، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن الخبير في المعهد الوطني للفلك إيفرين خايميز سالغادو، اليوم (السبت).

وأفاد "سالغادو" بأن النيزك الصخري يحوي الحديد والنيكل وكميات كبيرة من سيليكات المغنيسيوم.

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة فينياليس عثمان موسيغي، أن السكان الذين فوجئوا، خرجوا إلى الشوارع، ولكن لم يصب أحد بجروح.

وأضاف أن حجارة تساقطت، يبلغ قطر أكبرها بين 20 و30 سنتيمترًا، وتركت آثارًا على طريق يؤدي إلى وجهة سياحية في المدينة.

ووضع عدد كبير من الكوبيين على شبكات التواصل الاجتماعي، صورًا وتسجيلات فيديو لسقوط النيزك حوالي الساعة 14,00 (17,00 ت غ) يرافقه برق.

ونشر صحافيون من قناة "تيليبينار" المحلية صورًا تظهر فيها حجارة سوداء بحجم اليد، تسقط على مدينة فينياليس السياحية.