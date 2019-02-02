الحصيني: حالة ممطرة من السبت حتى الثلاثاء.. وانخفاض الحرارة 8 درجات

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة من مساء اليوم السبت، تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إن شدة الأمطار ستكون من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مكة ثم الرياض والشرقية، ودول الخليج العربي، مشيرًا إلى أن أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية ستعيش أجواء شتوية ممطرة بما فيها العاصمة الرياض، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة.

وتوقع خبير الطقس، أن تشمل الأمطار المحافظات الجنوبية للعاصمة الرياض، ناصحًا بارتداء الملابس الشتوية، قائلًا «البسوا وألبسوا عيالكم شتويًّا متوسطًا».

وأوضح الحصيني أنه يتوقع أن يكون مقدار الانخفاض في درجات الحرارة من 6 إلى 8 درجات مئوية عما هي عليه اليوم السبت، كما يتوقع أن تستمر الموجة الباردة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

من جانبه، وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقتي الرياض والشرقية خلال الساعات القادمة.

وأشارت الهيئة عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، اليوم، إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطية المثيرة للأتربة والغبار على: رماح وشغراء والمجمعة والزلفي والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الرياض، وكذلك على: الدمام والظهران والأحساء والجبيل ورأس تنورة وبقيق والأجزاء المجارة لها، بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة الجوية تبدأ في الرياض الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عصر اليوم، وتنتهي الساعة العاشرة مساء، بينما تبدأ في الشرقية الساعة الثاثلة وعشرون دقيقة عصر اليوم، وتنتهي الساعة العاشرة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت في تقريرها لطقس اليوم، سماءً غائمةً جزئيًّا إلى غائمة، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على ناطق: عسير، ونجران، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت الهيئة أنها ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.