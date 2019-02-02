غدًا.. «الزراعة» تطلق حملة تحصين الأبقار ضد الحمى القلاعية في الخرج

يطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج، غدًا الأحد، المرحلة الأولى من حملة تحصين الأبقار ضد الحمى القلاعية «FMD» للعام الحالي.

ودعا مكتب الوزارة في الخرج مربي الماشية من الأبقار، ‏إلى ضرورة التعاون مع الفرق البيطرية واتباع الإرشادات الصادرة عن الطاقم البيطري المرافق للحملة؛ للمحافظة على الثروة الحيوانية.

ويعد مرض الحمى القلاعية من الأمراض الفيروسية المعدية التي تصيب الأبقار وتظهر أعراضه ارتفاعًا في درجة الحرارة، مع تقرحات باللسان والفم، وإفراز رغوي لعابي، إضافة إلى ألم شديد في القدم، وتقرحات يصاحبها عرج وصعوبة بالمشي، وآفات على الضرع، وقد يؤدي إلى النفوق.

وحسب الدراسات العلمية، يصيب المرض الحيوانات المشقوقة الأظلاف، مثل الأبقار والأغنام والغزلان والجاموس، وإن كانت أكثر الحيوانات عرضة للإصابة هي الأبقار.

وظهر المرض لأول مرة في إيطاليا عام 1514م، ثم في أماكن عديدة حول العالم، وانتشر في جميع القارات خلال القرن التاسع عشر.

واكتشف المرض العالمان الألمانيين لوفر وفروش عام 1897م؛ حيث توصلا إلى أن المسبب له هو كائن راشح يمر من خلال المصافي الوثيقة التي لا تسمح بمرور البكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى.

ويعتبر هذا المرض من أكثر الأمراض عدوى؛ حيث ينتقل من الحيوان المصاب إلى السليم عن طريق مباشر أو غير مباشر؛ نتيجة الملامسة لمواد ملوثة بالفيروس، مثل اللعاب، واللبن، والبراز، والبول، كما ينتشر عن طريق الطيور والسيارات والآدميين، علاوة عن انتقاله بواسطة الحيوانات الأليفة والبرية التي تحمل الفيروس لمدة طويلة بعد شفائها، كما ينتقل عن طريق الرياح تحت الظروف الجوية الملائمة.

ويشكل التحصين الدوري ضد المرض وسيلة أساسية لمنع انتقاله وتوطنه، وفق ما تسمى «استراتيجية التحكم في المرض».