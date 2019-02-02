السعودية اليوم / جمعية "جستن" تدرب 139 محكمًا ومحكمة لجائزة التعليم للتميز



الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

دشن عميد كلية التربية في جامعة الملك سعود ورئيس مجلس إدارة الجمعية

وألقى الدكتور فهد الشايع كلمة قال فيها : إن هذه الدورة التدريبية جاءت لتدريب المحكمين من العاملين في الميدان التربوي بهدف تحكيم اعمال المتقدين لجائزة التعليم للتميز في فئاتها الاحدى عشر.

وأضاف أن "جستن" أشرفت على الجائزة منذ إنشائها كما أشرفت الجمعية على تطوير معايير الجائزة.

بعد ذلك قدم المنظمون من جمعية جستن عرضا شاملا عن الجائزة ومراحل تطويرها وبناء الأدلة.

عقب ذلك, ألقى مدير مشروع تطوير جائزة التعليم للتميز الدكتور فايز بن عبدالعزيز الفايز كلمة قال فيها إن دورة محكم معتمد تأتي في إطار حرص أمانة الجائزة على تدريب وتأهيل اكبر عدد ممكن من المحكمين الذين سيسند اليهم تحكيم اعمال جميع الفئات المتقدمة للجائزة مشيراً إلى أن العدد المسجل في هذه الدورة بلغ ثلاثة أضعاف العدد المرشح لحضور هذه الدورة حيث قارب 500 متقدم ومتقدمة وبعد الفرز وتطبيق الشروط على المتقدمين تم اختيار 52 متقدما و87 متقدمة لحضور دورة محكم معتمد.

وأفاد الفايز أن الجمعية حرصت على اختيار افضل المدربين ومن اصحاب الخبرة الذين مارسوا العمل التحكيمي كما ساهموا في بناء معايير الجائزة في مرحلتها التطويرية.

وبين ان الدورة تشمل ثلاث مراحل وهي التدريب النظري لمدة 15 ساعة ثم اختبار تحريري ثم تطبيق عملي مدته 45 ساعة، بعد ذلك يمنح المشارك شهادة محكم معتمد لجائزة التعليم للتميز.

// انتهى //

17:45ت م

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الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسدشن عميد كلية التربية في جامعة الملك سعود ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" الدكتور فهد بن سليمان الشايع اليوم فعاليات دورة المحكم المعتمد لجائزة التعليم للتميز التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع أمانة الجائزة.وألقى الدكتور فهد الشايع كلمة قال فيها : إن هذه الدورة التدريبية جاءت لتدريب المحكمين من العاملين في الميدان التربوي بهدف تحكيم اعمال المتقدين لجائزة التعليم للتميز في فئاتها الاحدى عشر.وأضاف أن "جستن" أشرفت على الجائزة منذ إنشائها كما أشرفت الجمعية على تطوير معايير الجائزة.بعد ذلك قدم المنظمون من جمعية جستن عرضا شاملا عن الجائزة ومراحل تطويرها وبناء الأدلة.عقب ذلك, ألقى مدير مشروع تطوير جائزة التعليم للتميز الدكتور فايز بن عبدالعزيز الفايز كلمة قال فيها إن دورة محكم معتمد تأتي في إطار حرص أمانة الجائزة على تدريب وتأهيل اكبر عدد ممكن من المحكمين الذين سيسند اليهم تحكيم اعمال جميع الفئات المتقدمة للجائزة مشيراً إلى أن العدد المسجل في هذه الدورة بلغ ثلاثة أضعاف العدد المرشح لحضور هذه الدورة حيث قارب 500 متقدم ومتقدمة وبعد الفرز وتطبيق الشروط على المتقدمين تم اختيار 52 متقدما و87 متقدمة لحضور دورة محكم معتمد.وأفاد الفايز أن الجمعية حرصت على اختيار افضل المدربين ومن اصحاب الخبرة الذين مارسوا العمل التحكيمي كما ساهموا في بناء معايير الجائزة في مرحلتها التطويرية.وبين ان الدورة تشمل ثلاث مراحل وهي التدريب النظري لمدة 15 ساعة ثم اختبار تحريري ثم تطبيق عملي مدته 45 ساعة، بعد ذلك يمنح المشارك شهادة محكم معتمد لجائزة التعليم للتميز.// انتهى //17:45ت م0074

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جمعية "جستن" تدرب 139 محكمًا ومحكمة لجائزة التعليم للتميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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