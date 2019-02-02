شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تتابع حادث حافلة معتمرين أردنيين والان مع التفاصيل

يتابع أمير منطقة تبوك في السعودية، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، حادث اصطدام حافلة معتمرين أردنيين بإبل سائبة على طريق عودتهم إلى بلادهم.

ووجه أمير تبوك بتقديم العون والدعم الكامل للمتضررين جراء هذا الحادث، وذلك بعد أن قامت فرق الإسعاف بنقل الضحايا والمصابين، وفقا للوكالة.

وكانت قد اصطدمت الحافلة التي كانت تقل المعتمرين الأردنيين بإبل سائبة على طريق تيماء-تبوك على طريق عودتهم بعد أن أدوا مناسك العمرة، ليسفر ذلك عن مقتل اثنين منهم وإصابة عدد منهم.

يذكر أن السلطات السعودية كانت قد وفرت حافلة أخرى لنقل المعتمرين إلى الأردن، إذ سيتجهون إلى الأردن باستثناء 6 منهم سيبقون تحت الرقابة الطبية.