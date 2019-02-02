الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات رابط موقع مركز قياس الخدمة الإلكترونية qiyas sa .....

مركز قياس والاختبار التحصيلي مركز قياس والاختبار التحصيلي

مركز قياس والاختبار التحصيلي الطلاب الذي يشملهم الاختبار:

يشمل الاختبار خريجي الثانوية العامة والراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة بما فيها الكليات الصحية، أما عن طبيعـة الاخـتبار فيتم التركيز على أسئلة أقسام التحصيل الدراسي على المفاهيم العامة في مواد القسم العلمي :

الأحياء

الكيمياء

الفيزياء

الرياضيات

ملحوظة: تشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثانوية الثلاثة.

مركز قياس والاختبار التحصيلي طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي

تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية. فهناك عدد من الأسئلة يتطلب الإجابة عنها الفهم، وآخر يتطلب التطبيق، وثالث يتطلب الاستنتاج … وهكذا.

تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية: 20% للصف الأول

30% للصف الثاني

50% للصف الثالث وتتوزع الأسـئلة بنسب متساوية على مواد : الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.

مركز قياس والاختبار التحصيلي طريقة الإجابة عن الأسئلة

جميع أسئلة الاختبار من نوع الاختيار المتعدد ( أ، ب، ج، د)، وينبغي على الطالب أن يظلِّل دائرة الحرف المقابل للإجابة الصحيحة لكل سؤال في ورقة الإجابة بقلم رصاص من نوع HB-2. وستوزع أقلام الرصاص في قاعة الاختبار، ويفضل أن يـحضر الطالب معه قلم رصاص من نوع HB-2 وممحاة.

ملحوظة: بما أن الأسئلة تتضمن أرقاما سهلة، فإنه لا يسمح باستعمال الآلة الحاسبة، أو أي آلة تعمل عمل الآلة الحاسبة.

مدة الاختبار

يتوقع أن يستغرق الاختبار حوالى ثلاث (3) ساعات منها حوالى ساعة واحدة للإجراءات والتعليمات وتعبئة معلومات الطالب في ورقة الإجابة، وهذا كله قبل بدء الاختبار. ويتبقى للاختبار حوالي (2) ساعتين مقسمة على (5) أقسام، لكل قسم (25) دقيقة. وعلى الطالب أن يلتزم التزاما دقيقا بالوقت المخصص لحل أسئلة كل قسم.

الاستعلام عن نتائج قياس

بعد انتهاء الاخـتبار في جـميع المـدن سَتُصـحّح الإجـابـات وتُحلَّل، وكذلك يُنَفّذ تصحيح معلومات الطلاب وتُدقّق مركزيًّا بمقر المركز بالرياض. ويتوقع أن تستغرق عملية التصحيح حوالي ثلاثة أسابيع من يوم انتهاء الاختبار. وتعلن النتائج حال انتهاء عملية التصحيح.

• ستزود الجامعات والكليات التي تشترط الاختبار بالنتائج إلكترونيا، ولن يشترط تقديم نتيجة الاختبار في شهادة ورقية لتلك الجهات.

• يمكن الاستفسار عن النتيجة من خلال :

الهاتف الموحد ( 920033555)

أمثلة على أسئلة الاختبار