الاستعلام عن رسوم العاملين والمقيمين 1440 .. هنا تفاصيل رسوم التابعين الأجانب في المملكة العربية...

الاستعلام عن رسوم العاملين والمقيمين 1440 والذي قامت المملكة العربية السعودية بالقرار أن يتم تطبيق رسوم جديدة على العاملين الوافدين للمملكة من الجنسيات المختلفة، وقد قامت المملكة بالإعلان عن هذا القرار في شهر يوليه الماضي ويبدأ هذا القرار بالدخول في حيز التنفيذ، ولهذا يسعى العاملين للتعرف والاستعلام عن رسوم العاملين والوافدين 1440.

فقد قامت الجهات الحكومية بالمملكة، مجلس الوزراء، في يوليه الماضي بالإعلان عن تطبيق رسوم إضافية على العاملين الوافدين إلى المملكة بهدف تنقية الوظائف الكبيرة من الجنسيات الأجنبية والسماح للكوادر الوطنية باحتلال المراكز التي أصبحوا مؤهلين لها، على أن يتم دفع مبالغ مالية لمن يريد الاستمرار في تلك الوظائف من العاملين الأجانب.

الاستعلام عن رسوم العاملين والمقيمين 1440

في وكالة الأنباء السعودية، ورد إجراء العديد من التعديلات اللازمة على نظام الإقامة بالنظام الآلي للاستعلام والدفع ليتماشى مع القرارات الجديدة، حيث بدأ التنفيذ من كل من المديرية العامة للجوازات بالاشتراك مع وزارة المالية بالاشتراك مع مركز المعلومات بتطبيق قرار مجلس الوزراء، وهو تطبيق قرارات التوازن المالي في خطة 2020 والمتضمن الآتي:” استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي تدريجياً، اعتباراً من 1 يوليو 2017 وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية”.

الاستعلام عن رسوم العاملين والمقيمين 1440 وقيمة رسوم العاملين التدريجي حتى عام 2020

الاستعلام عن رسوم العاملين والمقيمين 1440

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الاستعلام عن رسوم العاملين والمقيمين 1440 وخطوات تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار، وذلك على النحو الآتي:

أولاً : خدمة إصدار أو تجديد ” هوية مقيم ” : عند طلب تنفيذ خدمة إصدار أو تجديد “هوية مقيم” للعامل الوافد في القطاع الخاص المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له بعد تاريخ تطبيق القرار يستلزم لتنفيذ الخدمة الآتي: تسديد الرسوم المقررة نظاماً للخدمة وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية. سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع 100 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م

200 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018، حسب مدة صلاحية “هوية مقيم” مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي. ثانياً : خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة : عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار فإن ذلك يتطلب الآتي: تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظاماً للخدمة (حسب مدة التأشيرة المطلوبة) وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية. سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع (100) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م ، و (200) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م، حسب مدة صلاحية “هوية مقيم” مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي. ثالثاً : خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي : عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار فإن ذلك يتطلب سداد المقابل المالي المستحق نظاماً على العامل الوافد ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م وحتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي. في حال تجاوزت مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي عن مدة صلاحية سريان “هوية مقيم” تضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي. وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه عند استحصال المقابل المالي وطلب تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار مراعاة ما يلي: الفئة المستهدفة: المرافقون والتابعون للعمالة الوافدة في القطاع الخاص المشمولين في قرار مجلس الوزراء.

التابعون : هم الزوجة ، والأبناء الذكور دون عمر 18 سنة، و البنات.

المرافقون: هم الأبناء الذكور من عمر 18 سنة فما فوق، والزوجة: (الثانية / الثالثة / الرابعة)، والأب والأم، وأبو الزوجة، وأم الزوجة، والعمالة المنزلية، وكل وافد مسجل في النظام على كفالة العامل الوافد المشمول في قرار مجلس الوزراء. وبينت أن قرار مجلس الوزراء يشمل كل مرافق و تابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويطبق على جميع الجنسيات.

الاستعلام عن رسوم العاملين والمقيمين

ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتضاعف المبلغ تلقائياً في العام التالي ويصبح 200 ريال في الشهر، وذلك عن كل تابع أو مرافق، ثم يقفز إلى 300 ريال عام 2019، ويواصل القفزات ليصل إلى 400 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق في 2020.