موقع الخدمة المدنية جدارة 1440 : هنا رابط موقع نظام جدارة للتوظيف الإداري للخريجين 1440 .. تعرف على...

موقع الخدمة المدنية جدارة 1440 السعودية للتسجيل الإلكتروني في بوابة التوظيف الحكومية “جدارة” لتوظيف الخريجين بالوظائف الحكومية، والانضمام للسلم الوظيفي بالمملكة، تعرف معنا على موقع وزارة الخدمة المدنية، وتعرف أيضا على طريقة التسجيل وشروطه، حيث أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، عن حاجتها لشغل العديد من الوضائف الحكومية للخريجين من الجنسين والانضمام للتدرج الوظيفي طبقا للشروط والمعايير الواجب توفرها بالمتقدمين، وعليهم أيضا الالتزام بطريقة التسجيل لضمان الدقة.

موقع الخدمة المدنية جدارة 1440

هو بوابة التسجيل الإلكتروني للخريجين والخريجات من المؤهلات العليا بالمملكة، ويقوم كل منهم بإدراج بياناته ومؤهلاته بالموقع، كما أيضا يمكنه تحديد المكان الذي يود الالتحاق به حسب توزيعه الجغرافي بالمملكة، ويأتي في إطار حرص المملكة على توظيف الخريجين، ومعادلة شهادات الخريجين من خارج المملكة، والقضاء على قوائم الانتظار للوظائف.

مواعيد التقديم على موقع وزارة الخدمة المدنية

موقع الخدمة المدنية جدارة 1440

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن جدول زمني لتقديم الخريجين من كل من الرجال والنساء على موقع الوزارة الإلكتروني، ويتم التسجيل طوال 24 ساعة: وتم تحديد الوظائف لكلا من الرجال والسيدات طبقا للمنطقة والجهة>

التقديم في توظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية

الدخول على موقع الخدمة المدنية، بوابة التسجيل الإلكتروني، والتأكد من صحة البيانات.

الضغط على المربع المخصص للدخول للإعلان

ترتيب رغبات الوظائف الحكومية حسب التوزيع الجغرافي.

على كل متقدم أو متقدمة اختيار طباعة ملخص الطلب، من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب، مع الاحتفاظ به، حيث أن الوزارة لا تقبل أي مراجعة أو استفسار دون تقديم ملخص الطلب، وتكون تاريخ طباعته سابقة لنهاية فترة التقديم المحددة للرجال والسيدات.

رابط تحديث بيانات جدارة 1440هـ

الرابط الرسمي لموقع جدارة، من خلاله يتمكن للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية من تحديث بياناتهم وإجراء الاختبارات الخاصة، كل في مجاله، حسب الكليات التي تخرجوا منها، ويهدف نظام ساعد الإلكتروني، حسب رؤية 2030، أيضا لاختيار الوظيفة الملائمة لكل متقدم حسب شهادته، الإعدادية أو الثانوية، الشهادات غير الجامعية، للتمكن من الالتحاق بطابور العمل ليستفيد الوطن من سواعدهم، كل حسب قدراته ومؤهلاته الخاصة.

موقع الخدمة المدنية جدارة 1440 مواعيد تقديم الطلبات عبر نظام جدارة طبقاً للجدول التالي:

رابط التقديم على الإنترنت الجنس ​ الفترة الزمنية للتقديم ​​ ​ ​ إيضاحات ​ www.mcs.gov.sa ​ ​​ ​ من ​ إلى ​ فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة . ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ رجال 20-1-1440هـ ​ 24-1-1440هـ نساء 27-1-1440هـ ​ 2-2-1440ه

الشروط الواجبة للراغبين فيالتقديم للوظائف

يجب على المتقدم للوظائف النجاح في امتحانات كفايات المعلمين والمعلمين بكلا قسميه “التخصصي والعام”.

على المتقدم/ ــة أن يكون حاصلاً علي شهادة البكالوريوس من أحد الكليات أو الجامعات المعتمدة.

يجب بأن تتناسب الدرجة العلمية والتخصصية للمتقدم / ــة مع المواد التعليمية المعلن عنها في الوظائف.

يجب إرفاق قرار المعادلة من قبل وزارة التعليم بالنسبة للمتقدمين أصحاب المؤهلات العلمية الحاصلين عليها من خارج السعودية.

على المتقدمين ألا يشغلوا أية وظائف رسمية يكون مستوى الدخل الخاص بها موازياً مع الدرجة العلمية الحاصلين عليها.

موقع الخدمة المدنية جدارة 1440 شروط التسجيل في خدمة جدارة

الحصول على شهادة عليا والتخصصات المنصوص عليها، وتتيح الوزارة عمل معادلة للشهادة الجامعية، ممن حصلوا عليها من خارج المملكة. الانتهاء من فترة الامتياز المشترطة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية. الالتزام بترتيب أفضلية الدرجات العلمية، وفقا لما ينص عليه لائحة الوظائف الصحية. الالتزام بفترة التقديم المقررة للجميع. تحديد ترتيب للرغبات في التوظيف تبعا للتوزيع الجغرافي للمتقدم وحسب نوع الوظيفة المطلوبة. على المتقدمين والمتقدمات عدم التأشير في المربع المخصص للأماكن إذا كانت لا تتفق مع رغباتهم، حيث أن الترشيح مرتبط بالرغبة المكانية التي تم تحديدها، وعدم تسلمها في المكان المحدد سيتم استبعاد صاحب/ صاحبة الطلب من الإعلان نهائيا، الخدمة المدنية جدارة.

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يوفر نظام جدارة عملية التدقيق الفوري للمعلومات التي يسجلها المتقدم أو المتقدمة للوظيفة، كما أن التقديم في نظام جدارة على الوظائف مفتوح طوال العام ، مما يسمح للمتقدم أن يستحدث بياناته ومؤهلاته العلمية وقتما يشاء.

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