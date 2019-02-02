مواصفات الهوية الوطنية السعودية الجديدة 1440 : الآن التفاصيل الدقيقة الخاصة ببطاقات الهوية السعودية...

مواصفات الهوية الوطنية السعودية الجديدة 1440 والتي قامت الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، في منتصف أكتوبر الماضي، بالإعلان عن تغيير الهوية الوطنية الحالية إلى أخرى جديدة، ولذلك ينتظر المواطن السعودي موعد صدور الهوية الوطنية السعودية الجديدة 1440، النسخة الثالثة، لتغيير الهويات الحالية وتجنب دفع غرامة التأخير.

وأكدت الأحوال المدنية أن الجيل الجديد يتميز بدقة المعلومات من خلال الشريحة الذكية، إضافة لتوافق الإصدار مع المواصفات الفنية للإصدار الحديث للمعايير التعريفية لمنظمة الطيران المدني الدولي، كما أنها تدعم اللغتين العربية والإنجليزية، وقامت الأحوال المدنية السعودية أيضا بالإعلان عن أن الهوية الوطنية، بطاقة تحقيق الشخصية، في مراحلها الأخيرة، وأن اعتماد البطاقات الشخصية للمواطن السعودي أوشكت على أن يتم اعتمادها رسميا وتحل محل البطاقات الحالية، وذلك بحد أقصى شهرين.

مواصفات الهوية الوطنية السعودية الجديدة 1440

مواصفات الهوية الوطنية السعودية الجديدة 1440

قررت مصلحة الأحوال المدنية تغيير الهويات الوطنية القديمة بأخرى جديدة فيها عدة خصائص جديدة، وذلك لضمان دقة المعلومات وعدم تغييرها، تجنب عمليات التزوير، ووضوح أكثر لصورة صاحب الهوية، وبيانات أكثر عنه، مما يشكل بيانات أكثر تفصيلا لتسهيل التعرف على صاحبها، وذلك مواكبة من المملكة للتطور الإلكتروني في لتعرف على البيانات الشخصية للمواطن لضمان دقة أكبر.

خصائص الهوية الوطنية الجديدة

أن تكون الهوية الشخصية للمواطن ملونة. تكون بيانات صاحب الهوية محفورة بالليزر. يتم كتابة البيانات باللغة العربية واللغة الانجليزية أيضا. إضافة كافة بيانات صاحب الهوية، وبها خصائص أمنيه أيضا، تعرفها الجهات الأمنية، لمنع تزوير الهوية.

إصدارات الهوية الوطنية السابقة

بطاقة بلورايد وهي بطاقة هوية انتهى التعامل عليها في عام 2016 بطاقة الهوية بالشريحة الخلفية والصورة الشخصية الملونة كانت نسخة من بطاقات الهوية مخصصة للرجال فقط. الإصدار الثالث يتم التعامل عليه الآن ويتميز بوجود شريحة في الخلف وصورة شخصية غير ملونة.

مواصفات الهوية الوطنية السعودية الجديدة 1440 وأهداف تغيير بطاقات الهوية

الهوية الوطنية السعودية الجديدة 1439

أكد السيد محمد الجاسر، المتحدث الرسمي باسم وكالة الأحوال المدنية بالمملكة أن تلك التطورات تأتي وفق الخطة الوطنية 2030 مواكبة من المملكة للثورة التكنولوجية والتقنية في التعرف على الهوية، وتوسيع للخدمات التي تقوم الحكومة بالمملكة بتقديمها للمواطن.

كيف كانت وثائق تحقيق الشخصية الرسمية في السعودية قبل إصدار بطاقة هوية المواطن؟ قبل أن تبدأ المملكة العربية السعودية في التعامل بالهوية الوطنية، كانت تستخدم “دفتر النفوس” كوثيقة تعريف أو إثبات شخصية رسمي للمواطنين. ثم تطورت دفاتر النفوس وأصبحت تحمل مُسمى آخر وهو “حفيظة النفوس” وشمل هذا المُستند الرسمي بعض التعديلات حيث أضيف إليه مكان مخصص لإضافة وتسجيل النفوس “الأشخاص” التابعة لصاحب الحفيظة، مع إضافة صفحات أخرى لتسجيل أي تغييرات أو تعديلات تطرأ على أحوال صاحب الحفيظة طوال حياته. ثم تطور الأمر بعد بدأ دخول الحاسب الآلي “الكمبيوتر” للمملكة، وظهر إصدار بطاقة الأحوال المدنية، وهي بطاقة شخصية تخُص فقط حاملها على عكس دفتر النفوس وحفيظة النفوس التي كانت تخُص صاحب الشأن وذويه، مع إصدار بديل لحفيظة النفوس وهو دفتر العائلة، والذي يتم فيه تسجيل التابعين لأصحاب بطاقة الأحوال المدنية من أبناء وبنات وزوجات وكل ما يخصهم من وقائع مدنية. ثم بعد ذلك، تطور الأمر بإصدار الهوية الوطنية، وبدأ التعامل بها بإصدار هوية وطنية خاصة بكل مواطن.

أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية محمد الجاسر أن ما يتم تداوله، في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك حيال تغيير شكل بطاقة الهوية الوطنية، وكذلك ما يتم تداوله على أن بطاقة الهوية ستصبح بدون صورة شخصية غير دقيق بالمرة.

ويستخدم السعوديون في الفترة الحالية الإصدار الثالث من بطاقة الهوية الوطنية، إذ أصدرت الوكالة منذ بدء التعامل ببطاقة الهوية ثلاث إصدارات، بدأت ببطاقة البلورايد التي انتهت صلاحيتها في العام الهجري الماضي، ثم أصدرت الوكالة بطاقة الهوية بشريحة خلفية وصورة ملونة، واقتصرت على الرجال فقط، والإصدار الثالث الذي يتم التعامل به يمتاز ببطاقة ذات شريحة خلفية وصورة غير ملونة، في ما تعمل الوكالة حالياً على تطويره.

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أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن الوكالة تعمل بكل جهد حالياً مع جميع الجهات المعنية على تطوير خصائص ومواصفات بطاقة الهوية الوطنية، وذلك بإضافة مجموعة من الخصائص، وذلك لمواكبة التحول الإلكتروني وكذلك التطورات الحاصلة في مجال الوثائق الثبوتية، كما أكد المتحدث الرسمي أنه سيتم إعلان الشكل الجديد حال اعتماده.

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