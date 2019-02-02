وزير الثقافة يُرحِّب بالشيخ محمد بن راشد في العلا

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يُرحِّب بالشيخ محمد بن راشد في العلا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)
عبَّر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن سعادته وترحيبه بزيارة الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد، لمدينة العلا.
وقال وزير الثقافة عبر «تويتر» اليوم (السبت): «تشرّفنا في محافظة العلا بزيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد، والوفد المرافق».
وأضاف: «مرحباً بسموه وبصحبه الكرام».
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