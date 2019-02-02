شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليمي الرياض»: اختبارات «TIMSS» مؤشر على تطور التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) @_aalghamdi

شدد المجلس التعليمي في منطقة الرياض على نشر ثقافة الاختبارات الدولية (timss) بين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، باعتبارها مؤشر لما وصل إليه التعليم في بلادنا من تطور وتقدم تعليمي.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثاني المجلس برئاسة المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، وحضور مديري التعليم في محافظات منطقة الرياض.

وأكد الوهيبي أن الوزارة أولت اهتمامها بضرورة المشاركة الجادة في الاختبارات الدولية، من خلال نشر ثقافتها بين جميع منتسبي التعليم عبر عقد الدورات التدريبية لقادة المدارس ومشرفي مكاتب التعليم، إضافة إلى التوعية بأهميتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، لافتاً إلى أن أولياء الأمور شركاء مهمين في توعية أبنائهم بأهمية الاختبارات الدولية ومشاركتهم الجادة فيها.

وأهاب الوهيبي بالمعلمين ودورهم الكبير في توعية الطلاب والطالبات بهذه الاختبارات والتعريف بها وبيان أهدافها.

من جانبه، أوضح أمين إدارة التعليم بمنطقة الرياض ورثان الورثان، أن المجلس ناقش مضامين خطاب وزير التعليم في ورشة العمل التي أقامها مع مديري التعليم، والتي حدد فيها الدكتور حمد آل الشيخ توجهات الوزارة القادمة، وركز من خلالها على المشاركة الفاعلة في الاختبارات الدولية (timss)، وإعداد الأنشطة التي تحسن من مستوى الأداء فيها، ورفع مستوى القراءة والكتابة لدى الطلبة، والاهتمام بالصفوف الأولية والطفولة المبكرة من خلال التوسع في رياض الأطفال وتطويرها، والزيارات الميدانية للمدارس للوقوف عن كثب عليها، وتحفيز الميدان بما يخص نواتج التعليم.

هذا وشارك في مجلس التعليم بمنطقة الرياض قادة وقائدات مدارس ومعلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات وطلاب وطالبات، حيث تم مناقشتهم عن أبرز التحديات التي تواجه المدارس والاقتراحات التي يرونها لتحسين الأداء التعليمي.

كما ناقش المجلس خطة الاستعداد للعام الدراسي القادم، وضرورة أن يبدأ ذلك مبكراً لكي يسهل تلافي المشاكل التي قد تواجه الإدارات بداية العام الدراسي القادم.

وفي نهاية الاجتماع، تم اختيار مدير التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق سعود العثمان كنائب لرئيس مجلس تعليم منطقة الرياض.