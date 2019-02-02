مشاهد لا تفوتك .. "مالديف السعودية" .. شواطئ بيضاء وبحر كالسماء

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة تعد مدينة "أملج" الساحلية من أهم مناطق السياحة بالمملكة العربية السعودية ولُقبت بـ "مالديف السعودية"، بفضل شواطئها الخلابة ذات الرمال النقية والمياه الصافية. وتتبع محافظة أملج لمنطقة تبوك، وتمتلك المدينة الحالمة شواطئ رملية بيضاء ومياه بحر صافية صفاء السماء، جعلتها من الوجهات الأكثر شعبية للمواطنين راغبي التنزه والسياح من العرب والأجانب. عدسة المصوّر "ممدوح الحارثي" التقطت صباح أمس الجمعة، صوراً عدة لشاطئ وميناء أملج الذي يتصل بمجموعة من الجزر التي تتمتع برمال بيضاء ناعمة ومياه صافية وإطلالات جبلية وسهلية جميلة. إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.