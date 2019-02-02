شكرا لقرائتكم مسام ينتزع 7 آلاف لغم حوثي خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم 7,182 لغماً زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً في عدد من المحافظات.

وأوضح المركز في بيان صحفي بأن المركز تمكن من انتزاع 89 لغماً مضاداً للأفراد و2,322 لغماً مضاداً للآليات و284 عبوة ناسفة و4,487 ذخيرة غير منفجرة.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 38,817 لغماً زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية، في الأراضي والمدارس والبيوت في #اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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