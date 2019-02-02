، خلال أسبوع.. "سياحة جدة" تضبط 22 مخالفة وتغلق 3 منشآت ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفرع قام بزيارة 12 فندقًا للتأكد من تطبيق برنامج "معاً نلتزم"

ضبط فرع الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني بمحافظة جدة 22 مخالفة خلال أسبوع وأغلق ثلاث منشآت مخالفة، نظرًا لعدم إصدار التراخيص النظامية وإلغاء.

وقام الفرع بإلغاء وكالتي سفر وسياحة واستلام 30 شكوى وحلًها حسب النظام، ونفذ زيارات لـ 12 فندقاً للتأكد من تطبيق برنامج "معاً نلتزم"، إضافة إلى الزيارات الدورية الرقابية وزيارات التصنيف المعتادة.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري: الأعمال الرقابية اليومية مستمرة وأعمال التصنيف والترخيص لكافة الأنشطة متواصلة.

وأضاف: جدة تحتضن أكثر من 122 فندقاً، 21 منها خمسة نجوم، و22 فندقًا أربعة نجوم، و35 فندقاً ثلاثة نجوم والبقية من نجمة إلى نجمتين.

وتابع: هناك ما يقارب ألف منشأة إيواء سياحي وأكثر من 519 وكالة سفر و98 منظم رحلات و106 مرشدين سياحيين.