، توقعها "الحصينى" أسبوعًا إلا أن يصرفها الله.. "أمطار ديمية" تشمل العاصمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: ألبسوا عيالكم شتوي.. الانخفاض في الحرارة 8 درجات عما هي عليه اليوم

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني، تعرض أجواء المملكة لحالة ممطرة من مساء اليوم السبت تستمر حتى الثلاثاء.

وقال "الحصيني": "متوقع أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مكة ثم الرياض والشرقية فدول الخليج العربي، متوقع أن تعيش أجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية أجواء شتوية ممطرة ديمية بما فيها العاصمة، وانخفاضًا واضحًا في الحرارة".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "متوقع أن تشمل الأمطار المحافظات الجنوبية للعاصمة الرياض- بإذن الله #مهم ألبسوا وألبسوا عيالكم شتوي متوسط، متوقع أن يكون مقدار الانخفاض في الحرارة من ست إلى ثماني درجات مئوية عما هي عليه اليوم السبت، ومتوقع أن تستمر الموجة البارة حتى نهاية الأسبوع -إلا أن يصرفها الله".