، "تعليم السويدي" يحتضن ملتقى التعلم النشط.. الاثنين ،

محمد بن مسعود - الدمام - يفتتح مساعد مدير عام تعليم الرياض للشؤون التعليمية، عبد الله بن سعد الغنام، بعد غد الاثنين، ملتقى التعلم النشط الذي ينظمه مكتب التعليم بالسويدي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمدرسة سفيان بن عيينة.

‏وقال مدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد العويس: إن الملتقى يأتي انطلاقًا من توجهات وزارة التعليم في تحسين عمليات التعلم والتعليم ورفع المستوى التحصيلي لدى الطلاب للوصول لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية ٢٠٣٠.

وأشار إلى أن تنظيم الملتقى يأتي ضمن خطة المكتب لهذا العام في تفعيل التعلم النشط، بمشاركة العديد من المدارس الحكومية والأهلية.

‏وأوضح "العويس" أن الملتقى يضم معرضًا يشارك فيه أكثر من 55 مشاركًا يعرضون أهم التجارب الجديدة في تطبيق استراتيجيات التعلُّم النشط، ونماذج لوسائل تعليمية مبتكرة وأهم التجارب الجديدة في هذا المجال، والتي تساهم في رفع التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

ويقدّم في الملتقى 12 دورة تدريبية في مجال التعلم النشط، بالإضافة إلى عقد 18 ورشة عمل لعدد من قادة المدارس والمرشدين والمعلمين بمختلف التخصصات بواقع أربع دورات وست ورش عمل يوميًّا. كما سيدشن المكتب وسام التعلم النشط، وسيكون هناك مجموعة من الهدايا للزوار.