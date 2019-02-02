شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الشرقية» تدعو المتقدمين للوظائف الهندسية الدخول على بوابتها الإلكترونية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الدمام)دعت أمانة المنطقة الشرقية جميع المتقدمين لمراجعة بوابة التوظيف الخاصة بأمانة المنطقة الشرقية عبر الرابط www.eamana.gov.sa، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم السبت الموافق 04 / 06 / 1440هـ.
وذلك للتأكد من موعد الاختبار والالتزام بشروط الاختبارات التحريرية المؤهلة للوظائف الهندسية المحددة، التي تم الإعلان عنها مسبقاً على برنامج رفع الكفاءات «مهندس معماري – مهندس تخطيط – مهندس مدني – مهندس ميكانيكا – مهندس نقل ومرور – مهندسة معمارية – مهندسة تصميم داخلي أو (عمارة داخلية ) – مهندس برمجيات – مهندس حاسب آلي – مهندس نظم حاسب آلي – مهندس أمن معلومات»، وذلك في مسرح أمانة المنطقة الشرقية.
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