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"معجب جداً بآثار الجوف وواحة دومة الجندل، وأدعو "السياحة" لتطويرها".. بهذه الكلمات دعا مدير جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" البروفيسور "توني تشان"، المسؤولين عن السياحة بالمملكة، إلى أن يطوروا المواقع الأثرية بدومة الجندل وبقية الآثار بالمنطقة؛ فهي قديمة جداً وتستحق فتح الزيارة والدعوة والدعاية لها للاستمتاع بمواقعها.
وقال "تشان" لـ"الخليج 365": "زرت مهرجان الزيتون وأعجبت بثمرته، وأعجبني فيها نوع يُدعى "الجلكسي" فهو لذيذ، والمنطقة عامة تستحق الزيارة وفتح السياحية الخارجية لها، قبل ذلك أدعو لتطويرها والإعلان عن المواقع السياحية بالمنطقة وعمل دعوة لزيارتها؛ فالآثار جميلة وواحة دومة الجندل رائعة والطقس فيها أيضاً جميل؛ فلديّ 40 شخصاً من جميع الجنسيات الآن وهم من الزملاء بالجامعة، وعندما نعود لمكاتبنا سندعو بقية الزملاء لزيارة الآثار بالجوف".
كان المواطن حمد التميمي، قد استقبل قروب جامعة "كاوست"، وقدّم لهم تمور "حلوة الجوف" ضيافة؛ والذين بدورهم شكروه وأهالي المنطقة على حسن استقبالهم.
مدير جامعة "كاوست" منبهراً بآثار الجوف: هذه رسالتي لمسؤولي "السياحة"مهنا التميمي الخليج 365 2019-02-02
"معجب جداً بآثار الجوف وواحة دومة الجندل، وأدعو "السياحة" لتطويرها".. بهذه الكلمات دعا مدير جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" البروفيسور "توني تشان"، المسؤولين عن السياحة بالمملكة، إلى أن يطوروا المواقع الأثرية بدومة الجندل وبقية الآثار بالمنطقة؛ فهي قديمة جداً وتستحق فتح الزيارة والدعوة والدعاية لها للاستمتاع بمواقعها.
وقال "تشان" لـ"الخليج 365": "زرت مهرجان الزيتون وأعجبت بثمرته، وأعجبني فيها نوع يُدعى "الجلكسي" فهو لذيذ، والمنطقة عامة تستحق الزيارة وفتح السياحية الخارجية لها، قبل ذلك أدعو لتطويرها والإعلان عن المواقع السياحية بالمنطقة وعمل دعوة لزيارتها؛ فالآثار جميلة وواحة دومة الجندل رائعة والطقس فيها أيضاً جميل؛ فلديّ 40 شخصاً من جميع الجنسيات الآن وهم من الزملاء بالجامعة، وعندما نعود لمكاتبنا سندعو بقية الزملاء لزيارة الآثار بالجوف".
كان المواطن حمد التميمي، قد استقبل قروب جامعة "كاوست"، وقدّم لهم تمور "حلوة الجوف" ضيافة؛ والذين بدورهم شكروه وأهالي المنطقة على حسن استقبالهم.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
02:50 PM
قال لـ"الخليج 365": زرت مهرجان الزيتون وأعجبني "الجلكسي".. منطقة تستحق الزيارة
"معجب جداً بآثار الجوف وواحة دومة الجندل، وأدعو "السياحة" لتطويرها".. بهذه الكلمات دعا مدير جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" البروفيسور "توني تشان"، المسؤولين عن السياحة بالمملكة، إلى أن يطوروا المواقع الأثرية بدومة الجندل وبقية الآثار بالمنطقة؛ فهي قديمة جداً وتستحق فتح الزيارة والدعوة والدعاية لها للاستمتاع بمواقعها.
وقال "تشان" لـ"الخليج 365": "زرت مهرجان الزيتون وأعجبت بثمرته، وأعجبني فيها نوع يُدعى "الجلكسي" فهو لذيذ، والمنطقة عامة تستحق الزيارة وفتح السياحية الخارجية لها، قبل ذلك أدعو لتطويرها والإعلان عن المواقع السياحية بالمنطقة وعمل دعوة لزيارتها؛ فالآثار جميلة وواحة دومة الجندل رائعة والطقس فيها أيضاً جميل؛ فلديّ 40 شخصاً من جميع الجنسيات الآن وهم من الزملاء بالجامعة، وعندما نعود لمكاتبنا سندعو بقية الزملاء لزيارة الآثار بالجوف".
كان المواطن حمد التميمي، قد استقبل قروب جامعة "كاوست"، وقدّم لهم تمور "حلوة الجوف" ضيافة؛ والذين بدورهم شكروه وأهالي المنطقة على حسن استقبالهم.
، مدير جامعة "كاوست" منبهراً بآثار الجوف: هذه رسالتي لمسؤولي "السياحة" ،
المصدر : الخليج 365
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