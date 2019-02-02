بالصور.. مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية يزور جناح المملكة بمعرض الكتاب

أشاد بما يقدمه من نتاج علمي وإرث ثقافي
قام مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية وخطيب مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور أسامة الأزهري، بزيارة، أمس الجمعة، لجناح المملكة العربية السعودية المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين "اليوبيل الذهبي".
وأشاد الدكتور الأزهري بالجناح، مؤكدًا أنه كعادته يجذب زائري معرض الكتاب لتنوُّع الجهات المشاركة به ولِمَا يقدمه من نتاج علمي وإرث ثقافي عن المملكة، إضافة إلى المعروضات التي تجذب كل رواد المعرض، مؤكدًا أن مصر والمملكة صمام أمان الأمة العربية والإسلامية؛ فمصر بلد الأزهر والمملكة أرض الحرمين الشريفين، وتضافر جهود البلدين حصن أمان للأمة بأكملها.
وتفقد خطيب مسجد العاصمة الإدارية الجديدة خلال جولته بالجناح بصحبة الملحق الثقافي السعودي الدكتور خالد بن عبد الله النامي، ركن السلام عليك أيها النبي، مستمعًا إلى شرح عن الجديد بالمشروع والإصدارات المتعددة له.
كما شارك مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية في حياكة كسوة الكعبة المشرفة المعروضة بركن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وتعرَّف على بعض الأروقة المشاركة في الجناح.
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