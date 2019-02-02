السعودية اليوم / أمير تبوك يتابع حادث اصطدام حافلة أردنية بإبل سائبة على طريق تيماء - تبوك ويوجه بسرعة تقديم العون لجميع الركاب



تبوك 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك حادث اصطدام حافلة أردنية بعدد من الإبل السائبة مساء أمس الجمعة على طريق تيماء - تبوك أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة، وأسفر عن وفاة راكبين ووقوع إصابات لعدد من الركاب.

ووجه سموه الجهات ذات العلاقة كافة بسرعة تقديم العون والاهتمام الكامل والعناية الصحية لجميع الركاب لحين عودتهم سالمين لبلادهم بإذن الله تعالى، معربا عن صادق مواساته لأسر المتوفين، وسائلا المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه.

كما تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر السعودي والشؤون الصحية إلى جانب مباشرة الجهات الأمنية للحادث في حينه وتم نقل المصابين لمستشفى تيماء لتلقي الرعاية والعناية الصحية وكذلك تأمين السكن المناسب لباقي الركاب في المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة علي القحطاني أنه تم تأمين باص بديل وغادر جميع ركاب الحافلة اليوم السبت متجهين إلى الأردن فيما لا يزال ستة من المصابين محل المتابعة الطبية.

// انتهى //

15:00ت م

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تبوك 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واستابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك حادث اصطدام حافلة أردنية بعدد من الإبل السائبة مساء أمس الجمعة على طريق تيماء - تبوك أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة، وأسفر عن وفاة راكبين ووقوع إصابات لعدد من الركاب.ووجه سموه الجهات ذات العلاقة كافة بسرعة تقديم العون والاهتمام الكامل والعناية الصحية لجميع الركاب لحين عودتهم سالمين لبلادهم بإذن الله تعالى، معربا عن صادق مواساته لأسر المتوفين، وسائلا المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه.كما تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر السعودي والشؤون الصحية إلى جانب مباشرة الجهات الأمنية للحادث في حينه وتم نقل المصابين لمستشفى تيماء لتلقي الرعاية والعناية الصحية وكذلك تأمين السكن المناسب لباقي الركاب في المحافظة.وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة علي القحطاني أنه تم تأمين باص بديل وغادر جميع ركاب الحافلة اليوم السبت متجهين إلى الأردن فيما لا يزال ستة من المصابين محل المتابعة الطبية.// انتهى //15:00ت م0058

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