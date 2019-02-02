السعودية اليوم / تعليم المهد يقيم برنامج تدريبي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية



المدينة المنورة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

تعتزم إدارة التعليم بمحافظة المهد غدًا, إقامة برنامج تدريبي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتدريب على اختبار القدرات العامة في القطاعات التعليمية السويرقية والصعبية وقطاع صفينة الصلحانية وقطاع المهد الداخلي، إضافة إلى قطاع ثرب الجياسر والسريحية.

وأوضح مدير تعليم المهد محمد القحطاني أن إدارة التعليم بالمحافظة تسعى إلى تحسين نواتج التعلم لجميع طلابها وطالباتها, إيمانا لتطلعات وتوجهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في رفع مستوى أداء الطلاب وانطلاقا من مبادرة إدارة التعليم "قيادة فاعلة لتعلم نوعي" ، وأحد برامجها "قدراتي" الذي يهدف إلى تهيئة الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية لاختبار القدرات العامة والرفع من مستواهم.

وأضاف أنه من خلال الشراكة المجتمعية نستطيع تقديم البرنامج لجميع الطلاب والطالبات في أربع مراكز تدريبية تشمل جميع قطاعات ادارة التعليم, عبر مدربين متميزين من المشرفين التربويين وبعض معلمي مدارس المحافظة، داعيًا جميع الطلاب والطالبات الاستفادة من هذه البرامج لتكون لهم خير داعم في تحسين نتائجهم بإذن الله.

// انتهى //

14:14ت م

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المدينة المنورة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واستعتزم إدارة التعليم بمحافظة المهد غدًا, إقامة برنامج تدريبي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتدريب على اختبار القدرات العامة في القطاعات التعليمية السويرقية والصعبية وقطاع صفينة الصلحانية وقطاع المهد الداخلي، إضافة إلى قطاع ثرب الجياسر والسريحية.وأوضح مدير تعليم المهد محمد القحطاني أن إدارة التعليم بالمحافظة تسعى إلى تحسين نواتج التعلم لجميع طلابها وطالباتها, إيمانا لتطلعات وتوجهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في رفع مستوى أداء الطلاب وانطلاقا من مبادرة إدارة التعليم "قيادة فاعلة لتعلم نوعي" ، وأحد برامجها "قدراتي" الذي يهدف إلى تهيئة الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية لاختبار القدرات العامة والرفع من مستواهم.وأضاف أنه من خلال الشراكة المجتمعية نستطيع تقديم البرنامج لجميع الطلاب والطالبات في أربع مراكز تدريبية تشمل جميع قطاعات ادارة التعليم, عبر مدربين متميزين من المشرفين التربويين وبعض معلمي مدارس المحافظة، داعيًا جميع الطلاب والطالبات الاستفادة من هذه البرامج لتكون لهم خير داعم في تحسين نتائجهم بإذن الله.// انتهى //14:14ت م0056

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