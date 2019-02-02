شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الأولى للحكومة الجديدة في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم السبت، أولى جلساتها في قصر بعبدا، بعد التقاط الصورة التذكارية التقليدية لأعضائها مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وكانت الخطوة الإجرائية الأولى للحكومة تشكيل اللجنة الوزارية التي ستناط بها مهمة صياغة البيان الوزاري، والمكونة من 10 وزراء.

وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، إن مجلس الوزراء شكل لجنة صياغة البيان الوزاري، وإنه لا خلافات جوهرية حول البيان، وسيصدر خلال أسبوع .

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد جلسة الحكومة الأولى أن قرار النأي بالنفس كان بمصلحة لبنان.

وأردف الجراح أن رئيس الجمهورية نبه إلى ضرورة الانتباه للحديث عن الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيس الحريري أكد أن وقت العمل قد حان.

وقد أعطى رئيس الجمهورية مهلة شهر لصياغة البيان الوزاري وإعطاء الثقة للحكومة.

ومن جانبه شدد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، على أن العقبات التي أخرت ولادة الحكومة كانت داخلية، ولم تُغيّر فيها أي شيء كما توقّع ألا يستغرق البيان الوزاري أكثر من أسبوع لصياغته، مؤكداً أنه سيدعو على الفور لجلسة الثقة.

وأوضح أن هناك أسماء تتمتع بالثقة والسمعة الجيدة في الحكومة الجديدة، مؤكداً أنه لا يوجد في الحكومة ثلث معطل وألا أحد يملك 11 وزيراً.

يأتي ذلك فيما رحبت الخارجية الأميركية في بيان لها بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وأعربت عن قلقها من إمكانية استغلال حزب الله للوزارات.

وعبرت الخارجية الأميركية عن قلقها من تولي حزب الله، الذي وصفته بالإرهابي، حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية، ودعت لبنان لعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة.

فيما حذر مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب حزب الله من عواقب وخيمة في حال استغل وزارة الصحة لتحويل الأموال لصالح مؤسساته.

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