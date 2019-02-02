السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.1 يضرب منطقة قبالة ساحل جزيرة سومطرة في إندونيسيا



جاكرتا 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر اليوم منطقة قبالة ساحل جزيرة سومطرة في إندونيسيا على عمق عشرة كيلومترات.

وأوضحت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار وليس هناك احتمالات لحدوث موجات مد بحري عاتية بسبب الزلزال.

// انتهى //

13:44ت م

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جاكرتا 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر اليوم منطقة قبالة ساحل جزيرة سومطرة في إندونيسيا على عمق عشرة كيلومترات.وأوضحت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار وليس هناك احتمالات لحدوث موجات مد بحري عاتية بسبب الزلزال.// انتهى //13:44ت م0052

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