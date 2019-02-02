سياسي / الأمين العام للجامعة العربية يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا

القاهرة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي يزور مصر حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل حلحلة الأزمة الليبية من أجل التوصل إلي تسوية متكاملة وبشكل يفضي إلي اتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي، في تصريح اليوم، أن أبو الغيط وسلامة اتفقا على أهمية الاستمرار في جهود بناء الثقة بين الأطراف الليبية، وتشجيعها على تجاوز خلافاتها والتوافق على الخطوات والإجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم الاستحقاقات المتبقية وفق الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، وبما يحافظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية، ويفضي إلى توحيد مؤسساتها وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها.وأشار إلى أن أبو الغيط جدد دعم ومساندة الجامعة العربية لخطة العمل الأممية والمسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي للخروج بتسوية ليبية ليبية خالصة تنهي حالة الانسداد السياسي والانقسام القائم في البلاد وتتوج بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على أسس دستورية سليمة ويرتضي الجميع بنتائجها ويحترم المؤسسات التي ستفضي إليها.ونوه عفيفي بأن أبو الغيط أكد على ضرورة التوصل إلي حل جذري وشامل ودائم لمشكلة الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة وتمثل تهديداً لسلامة وسيادة الدولة الليبية، والذي بدونه لن يتسنى تحقيق التقدم المأمول على صعيد المسار السياسي وتثبيت أركان الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء البلاد وضمان الاتمام الناجح للاستحقاقات الدستورية والانتخابية المنتظرة.ولفت المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إلي أن أبو الغيط وسلامة اتفقا على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق القائم بين الجامعة العربية والأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا في المرحلة المقبلة، وأبديا تطلعهما لمواصلة هذا العمل المشترك في إطار المجموعة الرباعية المعنية بليبيا والتي تجمعهما مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، والتي يجري الترتيب لانعقاد اجتماعها المقبل في سياق التشاور المؤسسي بين المنظمات الأربعة تحت مظلة هذه الآلية.// انتهى //13:22ت م0044