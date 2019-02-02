السعودية اليوم / "نزاهة" وجامعة الجوف تنظمان اللقاء السنوي الثالث لمنسوبي أندية "نزاهة" بالمؤسسات التعليمية

سكاكا 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسيعقد يوم غد اللقاء السنوي الثالث لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية، الذي تنظمه جامعة الجوف بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.ويناقش اللقاء الذي يشارك فيه عدد من المختصين من الأكاديميين والطلاب أعضاء أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية، من خلال عدة جلسات محاور تتعلق بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد في رؤية المملكة 2030، والرؤى المستقبلية لأنشطة أندية نزاهة.كما سيتضمن اللقاء إقامة معرض مصاحب، والإعلان عن مسابقة نزاهة الثانية.وأعرب معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على رعايته الملتقى، ولمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على دعمه لأنشطة أندية نزاهة.كما أعرب عن شكره لمعالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري، على تنظيم اللقاء، واعتزاز الهيئة بما تقوم به أندية نزاهة الطلابية، من دور مهم يساعد على تنمية الرقابة الذاتيَّة لدى الطلبة في جميع المؤسساتِ التعليميَّة والتدريبية، وترسيخ اتجاهات وطنية إيجابية لديهم تحمي النزاهة وتنبذ الفساد بكل صوره تحقيقاً لتوجيهات ولاةِ الأمرِ – حفظهم الله – في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وبما يتفق مع رؤية المملكة 2030.يأتي اللقاء في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من حث المؤسسات التعليمية على القيام بتنفيذ برامج توعوية تثقيفية، بصفة دورية عن حماية النزاهة، والأمانة، ومكافحة الفساد، وإساءة الأمانة، بالإضافة إلى تنظيم "نزاهة" المتضمن عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.ودعت "نزاهة" و "جامعة الجوف"، الجميع إلى حضور اللقاء والمشاركة فيه.// انتهى //13:16ت م0043