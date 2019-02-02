السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المغربية



الرباط 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم تطورات الأزمة اليمنية، وتناقلت دعوة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لمجلس الأمن الدولي، لتعزيز الضغط على الميليشيات الحوثية, من أجل ترسيخ هدنة في اليمن، متهما الحوثيين بانتهاك وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة.

وتناولت تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، بعد استشارات صعبة استمرت أكثر من 9 أشهر، مبرزة أن الحكومة الجديدة تضم أربع نساء ضمن ثلاثين وزيرًا.

وتطرقت إلى الوضع في سوريا ،ونقلت دعوة الأمم المتحدة من أجل تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى شرق سوريا، لإغاثة المدنيين الفارين من آخر منطقة يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش في محافظة دير الزور.

في الشأن الفلسطيني أوردت الصحف إعلان مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل شعث، أن الفلسطينيين لن يقبلوا ما وصفها باملاءات الرئيس الأمريكي و مشروعاته و يريدون سلامًا عادلًا يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة.

وتناولت القلق الأوروبي بشأن الأمن بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية.

// انتهى //

12:56ت م

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الرباط 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم تطورات الأزمة اليمنية، وتناقلت دعوة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لمجلس الأمن الدولي، لتعزيز الضغط على الميليشيات الحوثية, من أجل ترسيخ هدنة في اليمن، متهما الحوثيين بانتهاك وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة.وتناولت تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، بعد استشارات صعبة استمرت أكثر من 9 أشهر، مبرزة أن الحكومة الجديدة تضم أربع نساء ضمن ثلاثين وزيرًا.وتطرقت إلى الوضع في سوريا ،ونقلت دعوة الأمم المتحدة من أجل تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى شرق سوريا، لإغاثة المدنيين الفارين من آخر منطقة يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش في محافظة دير الزور.في الشأن الفلسطيني أوردت الصحف إعلان مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل شعث، أن الفلسطينيين لن يقبلوا ما وصفها باملاءات الرئيس الأمريكي و مشروعاته و يريدون سلامًا عادلًا يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة.وتناولت القلق الأوروبي بشأن الأمن بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية.// انتهى //12:56ت م0040

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