شكرا لقرائتكم شاهد بالفيديو.. الفنان الإيطالي بوتشيلي يرتدي الغترة والعقال في شتاء طنطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أحيا الفنان الايطالي أندريا بوتشيلي حفلاً غنائياً مساء أمس الجمعة على مسرح مرايا بالعلا، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

وفاجأ بوتشيلي جمهوره بارتدائه الغترة والعقال، وذلك تعبيراً عن تفاعله مع المكان، والجمهور السعودي والخليجي.

وقدم الفنان الإيطالي عدداً من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور، كما شاركته ضيفة الحفل الفنانة “إلاريا ديلا بيديا”، وعازفة الكمان “أنستازيا بتريشاك”.

يذكر أن بوتشيلي من الفنانين الذين لهم شهرة عالمياً، وهو من مواليد عام 1958، وكان ضعيف البصر منذ ولادته، قبل أن يفقد البصر نهائياً وهو في عمر الثانية عشرة.

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