شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يواصل توزيع مساعدات إنسانية في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (البقاع)واصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من متطوعي المركز أمس توزيع 1,406 بطانيات و 703 سلة غذائية، تزن 52 طنًا، للأسر السورية اللاجئة في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية.
وتشارك فرق المركز التطوعية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م, التي تسعى إلى الاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.
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