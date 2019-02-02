، من "الزعتري" لـ "البقاع" .. "مركز الملك سلمان" يواصل إغاثة السوريين ،

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قدّمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 3503 وصفات طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الماضي.
تعمل صيدلية عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة، على تأمين جميع المستلزمات العلاجية والدوائية للمرضى من اللاجئين السوريين الذين يراجعون العيادات بمن فيهم ذوو الأمراض المزمنة على اختلاف حاجتهم وفقا للاستشارة الطبية وحسب متطلبات كل حالة مرضية.
من ناحية ثانية، واصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من متطوعي المركز، أمس، توزيع 1406 بطانيات و703 سلال غذائية، تزن 52 طناً، للأسر السورية اللاجئة في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية.
وتشارك فرق المركز التطوعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م, التي تسعى إلى الاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.
من "الزعتري" لـ "البقاع" .. "مركز الملك سلمان" يواصل إغاثة السوريينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-02
قدّمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 3503 وصفات طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الماضي.
تعمل صيدلية عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة، على تأمين جميع المستلزمات العلاجية والدوائية للمرضى من اللاجئين السوريين الذين يراجعون العيادات بمن فيهم ذوو الأمراض المزمنة على اختلاف حاجتهم وفقا للاستشارة الطبية وحسب متطلبات كل حالة مرضية.
من ناحية ثانية، واصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من متطوعي المركز، أمس، توزيع 1406 بطانيات و703 سلال غذائية، تزن 52 طناً، للأسر السورية اللاجئة في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية.
وتشارك فرق المركز التطوعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م, التي تسعى إلى الاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
12:27 PM
مساعدات وسلال الغذاء في بلدة عرسال و3503 وصفات طبية في المخيم
قدّمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 3503 وصفات طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الماضي.
تعمل صيدلية عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة، على تأمين جميع المستلزمات العلاجية والدوائية للمرضى من اللاجئين السوريين الذين يراجعون العيادات بمن فيهم ذوو الأمراض المزمنة على اختلاف حاجتهم وفقا للاستشارة الطبية وحسب متطلبات كل حالة مرضية.
من ناحية ثانية، واصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من متطوعي المركز، أمس، توزيع 1406 بطانيات و703 سلال غذائية، تزن 52 طناً، للأسر السورية اللاجئة في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية.
وتشارك فرق المركز التطوعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م, التي تسعى إلى الاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.
، من "الزعتري" لـ "البقاع" .. "مركز الملك سلمان" يواصل إغاثة السوريين ،
المصدر : الخليج 365
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