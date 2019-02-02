محمد بن مسعود - الدمام - فيما حُرِّر محضر بالمضبوطات وسُلموا للشرطة التي رفعت الأوراق للنيابة تحقق شرطتا الكعكية والمنصور مع أربعة أشخاص سعوديين؛ تم ضبطهم من قِبل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة في نقطة الضبط الأمني بالشميسي وبحوزتهم عرق مسكر. تفصيلاً؛ في أثناء قيام رجال القوة الخاصة بعملهم المعتاد بنقطة الضبط الأمني بمركز الضبط بالشميسي قُبيل الفجر بساعات اشتبهوا في مركبتيْن من نوع خصوصي إحداهما يقودها شخص واحد والأخرى يُوجد فيها ثلاثة أشخاص. جرى استيقاف المركبتيْن وبالاستفسار الروتيني عن الأوراق الثبوتية للمركبات والأشخاص، اشتبه رجال القوة بحكم الخبرة التراكمية في المركبتيْن ومَن بداخلهما. على الفور تمّ تفتيش المركبتيْن وعثر بكل واحدة منهما على 4 قوارير عرق مسكر تنبعث منه رائحة كريهة بأحجام مختلفة؛ حيث تم إعداد محضر بالمضبوطات وسُلِّم الأشخاص إلى شرطتي المنصور والكعكية اللتين بدورهما أكملتا أوراق القضية ورفعتاها للنيابة العامة. فجراً عند نقطة الشميسي .. اشتباه في مركبتيْن ينتهي بضبط 4 لهذا السبب أحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-02 تحقق شرطتا الكعكية والمنصور مع أربعة أشخاص سعوديين؛ تم ضبطهم من قِبل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة في نقطة الضبط الأمني بالشميسي وبحوزتهم عرق مسكر. تفصيلاً؛ في أثناء قيام رجال القوة الخاصة بعملهم المعتاد بنقطة الضبط الأمني بمركز الضبط بالشميسي قُبيل الفجر بساعات اشتبهوا في مركبتيْن من نوع خصوصي إحداهما يقودها شخص واحد والأخرى يُوجد فيها ثلاثة أشخاص. جرى استيقاف المركبتيْن وبالاستفسار الروتيني عن الأوراق الثبوتية للمركبات والأشخاص، اشتبه رجال القوة بحكم الخبرة التراكمية في المركبتيْن ومَن بداخلهما. على الفور تمّ تفتيش المركبتيْن وعثر بكل واحدة منهما على 4 قوارير عرق مسكر تنبعث منه رائحة كريهة بأحجام مختلفة؛ حيث تم إعداد محضر بالمضبوطات وسُلِّم الأشخاص إلى شرطتي المنصور والكعكية اللتين بدورهما أكملتا أوراق القضية ورفعتاها للنيابة العامة. 02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440 12:14 PM فيما حُرِّر محضر بالمضبوطات وسُلموا للشرطة التي رفعت الأوراق للنيابة فيما حُرِّر محضر بالمضبوطات وسُلموا للشرطة التي رفعت الأوراق للنيابة تحقق شرطتا الكعكية والمنصور مع أربعة أشخاص سعوديين؛ تم ضبطهم من قِبل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة في نقطة الضبط الأمني بالشميسي وبحوزتهم عرق مسكر. تفصيلاً؛ في أثناء قيام رجال القوة الخاصة بعملهم المعتاد بنقطة الضبط الأمني بمركز الضبط بالشميسي قُبيل الفجر بساعات اشتبهوا في مركبتيْن من نوع خصوصي إحداهما يقودها شخص واحد والأخرى يُوجد فيها ثلاثة أشخاص. جرى استيقاف المركبتيْن وبالاستفسار الروتيني عن الأوراق الثبوتية للمركبات والأشخاص، اشتبه رجال القوة بحكم الخبرة التراكمية في المركبتيْن ومَن بداخلهما. على الفور تمّ تفتيش المركبتيْن وعثر بكل واحدة منهما على 4 قوارير عرق مسكر تنبعث منه رائحة كريهة بأحجام مختلفة؛ حيث تم إعداد محضر بالمضبوطات وسُلِّم الأشخاص إلى شرطتي المنصور والكعكية اللتين بدورهما أكملتا أوراق القضية ورفعتاها للنيابة العامة. ، فجراً عند نقطة الشميسي .. اشتباه في مركبتيْن ينتهي بضبط 4 لهذا السبب ،

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