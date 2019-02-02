نائب أمير مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة في وفاة الجندي بركات الحاتمي

عبر عن فخر واعتزاز الوطن بالشهيد
نقل الأمير بدر بن سلطان، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد أحمد بركات الحاتمي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي.
وعبّر الأمير بدر بن سلطان في اتصال هاتفي بذوي الشهيد؛ عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
ووصل جثمان الشهيد إلى محافظة جدة، وكان في استقباله عددٌ من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام يتقدمهم الأمير سعود بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة، والذين أدّوا الصلاة على الشهيد وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.
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