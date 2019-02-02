تكليف الدكتورة هدى الوهيبي مديرًا لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

كلف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي مديرًا لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وقالت جامعة الأميرة نورة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة: «بقرار من وزير التعليم تم تكليف الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي مديرة مكلفة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن».

والدكتورة هدى الوهيبي، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المشارك بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتشغل منصب وكيلة الجامعة للتطوير والجودة، قبل ترقيتها إلى مديرة للجامعة.

وتعد جامعة الأميرة نورة من الصروح التعليمية المتميزة، فهي أول جامعة خاصة للبنات أُنشئت بالمملكة؛ حيث تم تأسيسها عام 1390هـ (1970م)، وتستوعب الجامعة حاليًّا أكثر من 60,000 طالبة، ويمتد الحرم الجامعي على مساحة 32 مليون قدم مربع، وبذلك تكون أكبر مدينة جامعية للبنات في العالم.

وتزخر الجامعة بعدد من التخصصات العلمية والأدبية والاجتماعية، ومنها 10 كليات متاحة للقسم العلمي، وهي: (كلية علوم الحاسب والمعلومات، والكليات الصحية، وتضم قسم الطب البشري والعلوم الأساسية، وكلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية الصحة وعلوم التأهيل «العلاج الطبيعي سابقًا»، وكلية التمريض، وكلية الهندسة، وكلية الإدارة والأعمال، وكلية العلوم قسم العلوم الرياضية، وكلية المجتمع (درجة الدبلوم).

كما تضم الجامعة 9 كليات للقسم الأدبي، وهي: (كلية اللغات والترجمة، وكلية الإدارة والأعمال، وكلية التصاميم والفنون، وكلية الاقتصاد المنزلي، وكلية التربية، وكلية الآداب، وكلية العلوم الإدارية، وكلية الخدمة الاجتماعية، وكلية التربية (درجة الدبلوم).