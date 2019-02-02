

الجزائر 27 جمادى الاولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على تأييد أحزاب التحالف الرئاسي ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في الحكم لفترة رئاسية جديدة في انتخابات 18 أبريل القادم .

واهتمت صحف السبت بقرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقف جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وتطرقت إلى صد الجيش الليبي هجوما للمعارضة التشادية في منطقة سبها في جنوب ليبيا، مشيرة إلى مقتل 3 جنود ليبيين.

وعن الوضع في اليمن، أبرزت رفض مليشيات الحوثي المدعومة من إيران الانسحاب من الحديدة مقابل تأكيد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العمل على احترام اتفاق السويد لوقف النار.

وأشارت إلى تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عزمه على سحب جنوده من سوريا وأفغانستان بعد القضاء على الإرهاب.

//انتهى//

12:14ت م

0033



الجزائر 27 جمادى الاولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على تأييد أحزاب التحالف الرئاسي ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في الحكم لفترة رئاسية جديدة في انتخابات 18 أبريل القادم .واهتمت صحف السبت بقرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقف جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.وتطرقت إلى صد الجيش الليبي هجوما للمعارضة التشادية في منطقة سبها في جنوب ليبيا، مشيرة إلى مقتل 3 جنود ليبيين.وعن الوضع في اليمن، أبرزت رفض مليشيات الحوثي المدعومة من إيران الانسحاب من الحديدة مقابل تأكيد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العمل على احترام اتفاق السويد لوقف النار.وأشارت إلى تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عزمه على سحب جنوده من سوريا وأفغانستان بعد القضاء على الإرهاب.//انتهى//12:14ت م0033

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.